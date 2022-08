Nastavljaju se poskupljenja, obrtnici očajni: “Struja je bila 500, sad je 1000”

Podijeli:







Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Vlada je održala prvu sjednicu nakon kraćeg godišnjeg odmora. Ipak ni danas ništa od novog paketa mjera što je razočaralo poduzetnike, a i građane koji već mjesecima jedva krpaju kraj s krajem. Iz Vlade obećavaju da nitko neće biti zaboravljen, a poduzetnici dodatno pritišću najavama o velikim prosvjedima u rujnu.

Sa strepnjom su poduzetnici pratili prvu sjednicu Vlade nakon godišnjih odmora. No, od premijera nisu puno čuli.

Veliki prosvjed ako “mjere ne budu adekvatne”

“Itekako smo svjesni poteškoća koje s obzirom na rast cijena energenata imaju pojedina društva u vlasništvu jedinice lokalne i područne samouprave koje imaju poduzetnici. Vlada ima ideje kako riješiti taj problem dugoročno i održivo”, rekao je Andrej Plenković.

VEZANA VIJEST Plenković: Sastat ćemo se sa Stožerom da vidimo koje su mjere u planu

“Evo, rekao je, valjda će i nas zvati na sastanak, a ne samo energetske ustanove”, kaže Udruga Glas poduzetnika.

Poduzetnici traže konkretne mjere odnosno da cijene struje i plina i za njih budu približno na razini onih kao što su za kućanstva.

“Ako mjere, koje će premijer i Vlada donijeti, neće biti adekvatne i od nekih rezultata za naše poduzetnike, naravno, mi ćemo napraviti jedan veliki prosvjed. Pozivamo sve poduzetnike i građane da nas podrže. Krajem devetog, početkom desetog mjeseca očekujte veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića u Zagrebu”, kaže Branka Prišlić iz Glasa poduzetnika.

Mali obrtnici u problemima

S računima za struju i plin teško se nose mali obrtnici. Kažu, cijene su porasle za više od sto posto.

Vlasnica frizerskog salona Vlatka Menges otkriva: “Neki računi koji su bili 350 sad su 750. Struja je bila 500, sad radim jednu smjenu i sad je tisuću. To je ogromna razlika. Vladi poručujem da nam se malo skinu s grbače. Stalno ne možemo disati, nama treba majka, a ne maćeha. Ljudi će otići van.”

Resorni ministri moraju osmisliti mjere za smjenjenje najavljenog poskupljenja energenata.

“Nećemo dozvoliti primjerice ni da vrtići ni da škole ni da starački domovi ni bolnice budu u situaciji da ne mogu plaćati energente. Imamo nekoliko varijanti koje su na stolu. Prema tome, naši sugrađani, posebno oni koji su najugroženiji, trebaju biti sigurni da će državi biti uz njih”, rekao je ministar gospodarstva Davor Filipović.

Idući tjedan tri sjednice Vlade

Problem je i sve veća cijena osnovnih životnih namirnica i to upravo onih za koje je Vlada ranije smanjivala stopu PDV-a. Je li rješenje porez na ekstra profite?

VEZANA VIJEST Primorac: Stav je Vlade da svatko mora preuzeti odgovornost i dio tereta krize

Marko Primorac, ministar financija, objašnjava: “Vlada tu ima jedan ograničen prostor, ali nije nemoćna. Ne bih savjetovao, odnosno upozorio bih sve one koji će kalkulantski ulaziti u ovu priču da to ne čine jer Vlada ima mehanizme kako tome stati na kraj. Nemojte misliti da sam najavio porez na ekstra profite, ali ako bude potrebe za tim, bit ćemo spremni i to napraviti. Postoji instrumentarij, ako netko misli da može prevariti Vladu pod navodnicima, mi ćemo tome stati na kraj.”

Idućeg tjedna održat će se čak tri sjednice Vlade. Zbog cijena goriva, priprema za Eurozonu i jedna redovna.

“Tako da za ove koji su mislili da smo na godišnjem i da smo baš zaboravili na sve obaveze poručujem da to nije točno niti ritmom aktivnosti proteklih dana niti inače, a kamoli u ovakvim okolnostima u kojima se nalazi svijet, Europa pa onda naravno i Hrvatska”, rekao je Plenković.

Plan mjera koji svi čekaju, Vlada bi trebala predstaviti kroz nekoliko tjedana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram