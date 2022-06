Podijeli:







Izvor: N1

Najpoznatiji hrvatski matematičar Toni Milun govorio je u Novom danu o rastućim kamatnim stopama.

Na početku je otkrio da je cijena goriva do sada otišla za 30 posto gore, ulja za 50 posto, a hrana općenito u prosjeku za 15 posto. Napomenuo je pritom da je upravo hrana ono na što mi trošimo najviše našeg novca.

Govoreći o mnogim umirovljenicima koji usred ove inflacije sve teže preživljavaju, poručio je i da nas sve čekaju jednog dana vrlo niske mirovine.

Stambeni krediti

“Kamatne stope su bile vrlo nisko i cijelo vrijeme su padale zato što su dva glavna parametra – NRS (nacionalna referentna stopa), to je ono po kojima nama banke daju kada štedimo, i Euribor, a to je stopa po kojoj se najveće europske banke međusobno zadužuju – do prosinca imale konstantan pad pa su nam krediti bili sve povoljniji”, pojasnio je Milun potvrdivši da su dosadašnje kamatne stope bile rekordno niske.

“Ovako nikad nisu bile, a ja to pratim od 2005. kada su one bile čak i 7 posto. Sada većina ima do 4 posto. Ako osobe imaju fiksnu kamatnu stopu, ona je nešto malo veća. Platite više, ali kupite mir”, savjetovao je Milun.

Kazao je i da Euribor raste jako brzo te pojasnio zašto je to opasno za ljude čiji su krediti vezani uz ovu stopu.

“Ako Euribor naraste za 1 postotni bod, osobi koja je uzela kredit od 100 000 eura na 30 godina anuitet će porasti za više od 400, možda i 500 kuna. Zamislite sada to uz sva ova poskupljenja”, rekao je.

Ističe da se krediti mogu refinancirati.

“Treba ići od banke do banke i tražiti fiksnu kamatnu stopu. Da imam kredit vezan uz Euribor, odmah bi otišao u neku banku i pokušao refinancirati što prije uz što duže fiksno razdoblje”, poručio je Milun.

Spomenuo je da su Hrvati prema istraživanju OECD-a iz 2019. iznad europskog prosjeka po znanju, ali napominje da financijska pismenost osim znanja uključuje i ponašanje i stavove, a tu smo jako loši.

“Znamo što je inflacija, koliku ćemo kamatnu stopu platiti ako uđemo u minus, ali svejedno ćemo ući u minus”, kazao je Milun.

Sviđa mu se što je interes ljudi za mirovinu sve veći, odnosno da sve više shvaćaju da se moraju pobrinuti za to na vrijeme jer nas sve čekaju jako niske mirovine.

