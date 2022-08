Napetosti na Tajvanu mogle bi uzrokovati snažniju nestašicu čipova

Podijeli:







Izvor: Sam Yeh/AFP

Posjet američke predsjednice zastupničkog doma američkog Kongresa Tajvanu Nancy Pelosi, izazvao je iznimno veliku zabrinutost u svijetu. Naime, Kina ovaj posjet vidi kao ozbiljno narušavanje njezina suvereniteta, budući da otočnu (de facto) državu smatra svojim odmetnutim teritorijem, te posjet Pelosi doživljava kao ozbiljnu provokaciju, izravno miješanje u svoje unutarnje poslove i odstupanje od otprije dogovorene politike „jedne Kine“.

Ovo bi inače bila samo još jedna vijest s naslovnica news portala, no zbog iznimne važnosti tajvanske elektroničke industrije, mnoge oči tehnološkog svijeta danas su uperene u ovaj dio svijeta. Naime, na Tajvanu se nalazi najveći svjetski proizvođač poluvodiča – TSMC, koji svojim proizvodima opskrbljuje ogroman dio svjetske elektroničke industrije, zbog čega se danas u ovim krugovima postavljaju mnoga pitanja.

VEZANE VIJESTI Loša vijest za tržište čipova i medicinu: Ukrajina obustavila proizvodnju neona Japanski automobilski div smanjuje proizvodnju zbog nestašice čipova

Tako je predsjednik uprave TSMC-a Mark Liu za tamošnje medije izjavio da bi u slučaju kineske invazije, koja je sada vjerojatnija nego ikad, ova kompanija morala prekinuti poslovanje, što bi imalo izravan utjecaj na opskrbu poluvodičima, odnosno čipsetima za pametne telefone, računala, automobile i mnoge druge proizvode, te bi dodatno pogoršala aktualnu nestašicu čipova uzrokovanu pandemijom.

Iako se Kina i Tajvan već nekoliko desetljeća praktički gledaju preko nišana, liberalizacija poslovanja u Kini, koja je započela osamdesetih godina prošlog stoljeća, omogućila je međusobnu poslovnu suradnju te obostrana ulaganja u vrijednosti od nekoliko stotina milijardi dolara. Mnoge kineske tvrtke su ovisne o tajvanskim proizvodima i obrnuto, zbog čega Liu vjeruje da neće doći do dodatne eskalacije.

No ipak, s obzirom da jedino TSMC i korejski Samsung trenutno raspolažu mogućnostima proizvodnje najnaprednijih čipova, nameću se pitanja želi li Kina ovim dodatno zakomplicirati situaciju zapadnim zemljama, odnosno u nekom smislu odgovoriti na američke sankcije nametnute njihovim kompanijama. Bilo kako bilo, što više traju napetosti na relaciji Washington – Peking, raste i neizvjesnost stabilnosti distribucije prijeko potrebnih čipova.

Podsjetimo, kineski SMIC je sve do nedavno raspolagao opremom za proizvodnju 14-nanometarskih čipova, da bi prije nekoliko dana iznenadio s predstavljanjem 7-nanometarskih, namijenjenih prvenstveno rudarima kriptovaluta. Ovo je veliki pomak za kinesku industriju poluvodiča, no ona i dalje prilično zaostaje za tajvanskom i korejskom, koje su došle do razine od 3 nanometra.

Za tako preciznu izradu potrebni su posebni litografski strojevi, a jedan od glavnih aktera u ovoj priči je nizozemska tvrtka ASML, kojoj je američka administracija sada već uobičajenim metodama prijetnji sankcijama uspjela zabraniti isporuku SMIC-u, što je dodatno naljutilo kinesku stranu.

S obzirom da je Kina u znak odmazde zbog posjeta Pelosi najavila pomorske vojne vježbe i praktički već okružila otok svojom flotom, iz sata u sat raste napetost i neizvjesnost oko daljnjeg razvoja situacije, pa su u ovaj geopolitički problem uperene mnoge oči, kako zbog straha od rata, tako i zbog globalnih posljedica koje on može uzrokovati. Čak i ako ne dođe do izravnog sukoba, pomorska blokada otoka bi uzrokovala znatnu gospodarsku štetu i dodatno zakomplicirala lance dobave, piše Mob.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.