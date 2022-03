Ministrica poljoprivrede: Nema potrebe za gomilanjem zaliha hrane

Podijeli:







Izvor: N1 / Ivan Hrstić

"Svaka bojazan je u ovakvim okolnostima razumljiva, ali ponovit ću, u Hrvatskoj se ljudi ne trebaju bojati od eventualne nestašice i nema potrebe od gomilanja hrane", poručila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Istaknula je kako nema potrebe za gomilanjem zaliha hrane u Hrvatskoj.

O cijeni pšenice te dobavi ove žitarice, ministrica poloprivrede kaže: “Što se tiče Hrvatske, zahvaljujući najvećim dijelom našim poljoprivrednicima, jesenska sjetva je prošla dosta dobro, oni su zasijali više od 5 posto više površina u odnosu na prethodnu godinu. Pripreme za proljetnju sjetvu, unatoč poskupljenjima umjetnih gnojiva i energenata, prošle su jako dobro i prema mojim podacima, također neće biti pada u površinama.”

Na pitanje nije li rast cijena pšenice dobra vijest za poljoprivrednike, odgovorila je: “Vijest je za njih dobra ako im ulazni rast cijena prati i izlazni rast cijena, u protivnom bi osjećali duboko veće poremećaje i veće financijske probleme. S druge strane, to je udar na standard potrošača i zato je Vlada pravovremeno reagirala s izdašnim paketom mjera.”

Dotaknula se i opcije zabrane izvoza pšenice.

“Ograničavanje kretanja unutar EU-a suprotno je Ugovoru o funcioniranju cjelovite pravne stečevine. Što se tiče nekih ograničenja prema trećim tržištima postoji uredba iz 2015. godine, no država članica mora to obrazložiti Europskoj komisiji koja daje odgovor unutar 15 dana. Taj potez ima svoje negativne strane i u ovom trenutku ne razmišljanom o kršenju prava, a prema trećim zemljama taj potez donosi više pluseva nego minusa. No taj problem trajno je povezan za strukturu proizvoda, izvoz, kao i za deficit. Zato nastojimo povezati stočarstvo i ratarstvo, osobito na kontinentu, i s preradom, zbog toga smo ponudili dodatan set bodovanja. Financiramo one projekte koje Hrvatskoj trebaju”, naglasila je ministrica Vučković za HTV.

Istaknula je da je cilj u Nacrtu strategije do 2030. da Hrvatska proizvodi više hrane.

“Podsjetila bih na ono što se događalo 2021. godine – vremenski uvjeti, ali i nagli, brzi oporavak ekonomija poslije pandemijske godine, sve je to utjecalo na rast cijena. Prvo smo imali potpore stočarstvu jer je prvi došao na udar zbog rasta cijene stočne hrane. Rat u Ukrajini je sve to pospiješio. Rast cijena je prevelik i sigurno predstavlja oposnost za potrošače”, pojasnila je Vučković što je, osim rata u Ukrajini, uzrok rasta cijena hrane.

