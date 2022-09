Podijeli:







Izvor: Josip Regovic/PIXSELL

U Zagrebu se u četvrtak održava prva Konferencija financijske pismenosti Toni Milun. U vremenima ekonomske krize, inflacije i sve izglednije recesije u kojima živimo, najpoznatiji profesor matematike u Hrvatskoj Toni Milun okupio više od 50 predavača i panelista koji će pokušati dati odgovor na mnoga pitanja koja trenutačno muče građane i poduzetnike.

Energetska kriza, inflacija, recesija, veće kamate na kredite, viši troškovi života – živimo u financijski izrazito neizvjesnom vremenu. Upravo zbog toga, najpoznatiji hrvatski profesor matematike i vlogger u fokus javnosti želi staviti važnost financijske pismenosti. Više od 50 predavača i panelista okupilo se s jednim ciljem – financijsko opismenjavanje.

VEZANE VIJESTI Toni Milun objasnio kako upravljati kućnim budžetom u krizi

Toni Milun otvorio je Konferenciju pričom o svom putovanju od profesora matematike do financijskog vloggera. Istaknuo je neke nepovoljne okolnosti koje su obilježile njegov život, a jedna od njih je stanovanje u svega dvadesetak kvadrata s cijelom obitelji tijekom djetinjstva. Prijelomni trenutak bio je, kako kaže, uzimanje kredita u švicarcima za kupovinu stana. Tada je shvatio važnost financijske pismenosti i u suradnji sa studentom kojem je predavao počeo je snimati videe poučnog karaktera.

“Problemi i neprilike mogu poslati prilike ako ih pogledamo na pravi način”, zaključio je Milun.

Ekonomski analitičar Vuk Vuković u svom je predavanju o recesiji objasnio što ona jest i koji čimbenici obično upućuju na nju. “Najbolji indikator je uvijek ponašanje središnjih banaka”, istaknuo je Vuković te objasnio kakve to učinke ima na financijski i ekonomski sustav. “Prva stvar što se događa je rast troškova bankama. To utječe onda na rast kamata na vaše kredite, smanjuje se vaša potrošačka moć i trošite manje novaca. Zbog toga onda tvrtke manje zarađuju. Tržište dionica i obveznica prepoznaje onda taj prijeteći signal i dolazi do padova na tržištima”, objašnjava Vuković.

Naglasio je da do inflacije nije došlo zbog rata u Ukrajini, kao što mnoge misle, nego još 2021. kad je potaknuta potražnja u vremenu postcovid oporavka, zbog problema u opskrbnim lancima na razini ponude i zbog viška novca u optjecaju zbog fiskalnih državnih intervencija tijekom pandemije.

Vuković ističe da podizanje kamatnih stopa najviše utječe na tržište nekretnina koje je vitalni organ svakog ekonomskog sustava. Smatra da je najveći problem u Hrvatskoj nekretninski balon koji i dalje raste, što je posljedica umjetno limitirane ponude i ogromne potražnje u Zagrebu i na obali. Ipak, prema njegovu mišljenju situacija u Hrvatskoj zbog uvođenja eura u fiskalno-makroekonomskom smislu i nije tako pesimistična, prenosi tportal.

“Uvođenje eura smanjuje stopu obvezne rezerve u bankama s 9 na 1 posto. Banke bi zbog toga teoretski trebale povećati kreditiranje u privatnom sektoru”, dodaje. Euro bi dakle trebao onemogućiti značajan rast kamatnih stopa iako će ECB biti prisiljen podići ih.

Recesiju očekuje krajem u zadnjem kvartalu ove godine ili u prvom kvartalu sljedeće godine, ali kako ističe, zbog povoljne makroekonomske situacije, ona ne bi trebala trajati dugo kao prethodna ‘dužnička kriza’.