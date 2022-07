Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik RH Zoran Milanović održao je danas sastanak sa svojim Ekonomskim savjetom na temu inflacije i politike ublažavanja inflatornih pritisaka. Velibor Mačkić, posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju, u obraćanju javnosti nakon sastanka predstavio je ciljanu mjeru koju će predložiti Vladi kao pomoć najugroženijim građanima.

“Izdvojili smo četiri skupine, to su prije svega korisnici nacionalne naknade za starije osobe, korisnici zajmačene minimalne naknade, korisnici dječjeg doplatka i primatelji niskih mirovina. Ta bi se vrsta pomoći, koja bi bila ciljana zbog porasta cijena hrane i energije, odnosila na 785.000 ljudi. Ako bi se išlo s praćenjem upravo rasta tih kategorija, uz pretpostavku da bi taj porast bio pet posto, dolazimo do izdataka od 25 milijuna kuna do 30 milijuna kuna na mjesečnoj razini”, kazao je Mačkić.

VEZANA VIJEST Što Marić može raditi nakon što je podnio ostavku? Ostaje mu samo jedna opcija

Napomenuo je da su svi ti korisnici već identificirani te da treba samo odabrati modalitet isplate sredstava.

“Mislimo da bi bilo najlakše njima direktno uplatiti na račun”, dodao je.

Upitan za mišljenje o Marku Primorcu, koji bi trebao zamijeniti Zdravka Marića na funkciji ministra financija, Mačkić je kazao da su oni kolege s Ekonomskog fakulteta, ali da nisu na istoj katedri pa se ne poznaju vrlo dobro. Pretpostavlja da će nastaviti u istom smjeru kao i Marić dosad.

“Nemam očekivanja, vjerujem da će i ovaj dati sve od sebe kao što je prethodni dao. Kolega je s katedre za financije, ja sam s katedre za ekonomsku teoriju. Evo da vam usporedim, vi ste novinar pa onda znate osobu u računovodstvu, ali ne znate puno više od toga”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram