Vlada je danas trebala donijeti odluku o mjerama potrebnim da se spasi poslovanje malih trgovaca naftom, no na nju se i dalje čeka.

Sudbina malih trgovaca naftnim derivatima još uvijek nije poznata. Oni trenutno gube jednu kunu po svakoj prodanoj litri goriva, a ako Vlada ne donese potrebne mjere većina njih će u utorak morati zatvoriti svoje benzinske crpke.

“Odugovlači se s donošenjem odluke, a ne znam je li to ovdje opravdano. Dan je na kraju, cijene se znaju, trebalo bi obznaniti što nas očekuje u utorak. Budući damo navikli da su to uvijek neke ad hoc sjednice preko telefona ništa nas više ne može iznenaditi. Nismo sigurni da će to sve skupa dobro završiti, jako bi voljeli, jer dalje više ne možemo izdrži poslovanje pod ovim pritiskom i gubitke”, rekao je za RTL.hr šef Udruge malih trgovaca naftnim derivatima Armando Miljavac.

“Ukoliko ne bude donesena ova odluka gdje će se cijene formirati na način da možemo opstati, to uključuje i mogućnost socijalne politike države prema onima kojima treba pomoć što se tiče goriva, morati ćemo zatvoriti. Privredi treba vratiti trošarinski dio da može preživjeti u ovim uvjetima s obzirom na međunarodnu konkurenciju, ljudima lošeg imovinskog stanja kroz vaučere, a novac koji država ima trebalo bi uložiti u opustošena područja potresom”, dodao je.

Od Vlade očekuju liberalizaciju cijena i uvođenje vaučera za socijalne kategorije, jer smatraju da se ne može kroz gorivo kao socijalnu kategoriju plaćati sve.

Miljavac kaže da vjeruje kako vrata neće zatvoriti samo oni, već i drugi veliki distributeri jer se nalaze u istoj poziciji.

“Mi jednostavno ne možemo prodavati gorivo koje kupujemo po 14 na izvoru po 13 na benzinskoj. To jednostavno mora biti jasno svima koji donose takve odluke”, kazao je.

Na pitanje gdje će se tada nabavljati gorivo, Miljavac odgovara: “Na crnom tržištu.”

A u mali trgovci naftnim derivatima našli su se i u problemima pred bankama.

“U momentu kada niste sposobni održavati svoje poslovanje pozitivno, banka gleda koliko vi novaca okrenete i koliko vam ostane. Mi baratamo izuzetno velikim novcima jer je ovo poslovanje izuzetno opterećeno kroz garancije, kroz garancije, kroz obrtni kapital. Pogotovo sad s ovim cijenama. Prije godinu dana trebalo nam je 50 posto obrtnih sredstava, danas su te cijene takve da ako želite cisternu goriva, trebate spremiti 408.000 kuna. Povrat na uloženo je uvijek bio mali, pogotovo sad kada radom s gubitkom. Dakle, odnos banaka prema nama je jednostavan, nemaš love, nema kredita i bankovnih garancije”, rekao je.

