Zatvorene brojne male pumpe diljem Hrvatske: “Ne možemo više!”

Udruga malih distributera goriva, koja okuplja 60 članova malih tvrtki s 90 benzinskih postaja, u srijedu je zatražila hitnu pomoć Vlade i rješenje za održiv model njihovog poslovanja, koje je zbog nove uredbe, kako ističu, postalo neodrživo te rade s velikim gubitcima.

Predstavnici te udruge, koja je osnovana prije 20-ak dana, na konferenciji za medije kazali su da mali distributeri ukupno u Hrvatskoj pokrivaju 23 posto tržišta distribucije goriva, što smatraju da nije nevažan postotak te da su u zadnja dva tjedna njihovi članovi zabilježili ukupne gubitke iznad 16 milijuna kuna, kao i da se do sada zatvorilo 90 posto od ukupno 150 benzinskih postaja malih distributera.

“Svi pričaju o tome da puno zarađujemo, no zadnjih osam mjeseci bespogovorno podnosimo teret krize porasta cijena goriva i do sada nismo ništa tražili nadajući se da će Vladi biti važno naših 60-ak tvrtki, zdravih i s otprilike 1.000 zaposlenika. Sada smo došli do toga da više ne možemo plaćati kredite, čije su rate od 50 do 100 tisuća kuna, a zarade nemamo”, rekao je predstavnk Udruge i vlasnik pumpi iz Zadra i Zaboka Domagoj Puh.

Iznio je podatak da su i u 2021. već imali dubioze u poslovanju, jer su njihovi ukupni prihodi tada iznosili 2 milijarde kuna, a rashodi su im bili 1,9 milijardi kuna. U to nisu uračunate kreditne obveze, nakon kojih je tvrtkama ostajalo vrlo malo dobiti tj. ukupno svim članovima oko 20-30 milijuna kuna.

Mole Vladu da i za njih nađe rješenje

Puh je naveo i da nitko od njih iz hira ne zatvara tvrtke niti žele raditi pritisak na bilo koga, nego mole Vladu da i za njih nađe rješenje, jer u suprotnom će sa svojim obiteljima i radnicima, jer ne žele postati socijalni slučajevi, morati doći pred Vladu.

Ukazao je i da im veliki distributeri već ne isporučuju dovoljne količine nafte i goriva, jer su i oni u krizi. Naveo je da su im sada isporučili od 50 do 60 posto potrebnih količina. Po njegovim riječima, od velikih distributera dobivaju podršku za sve što poduzimaju te očekuje da će se i oni uskoro obratiti javnosti o svojim problemima.

Podsjetimo, Vlada je u ponedjeljak produžila zamrzavanje cijena osnovnih goriva na benzinskim postajama izvan autocesta za još 14 dana, a fiksirala je i veleprodajne cijene. To znači da će se litra osnovnog eurodizela na benzinskim postajama koje nisu na autocestama i u iduća dva tjedna prodavati po 13,08 kuna za litru, a osnovnog benzina eurosuper 95 – 13,50 kuna po litri. Plavi dizel prodat će se po najviše 9,45 kuna po litri.

I dosadašnje smanjenje trošarina na naftne derivate produljuje se za još 14 dana. Veleprodajne cijene se pak fiksiraju tako da sa svim javnim davanjima ne mogu iznositi više od krajnje maloprodajne cijene propisane Uredbom za maloprodajna mjesta izvan autocesta.

Uredbe koje Vlada donosi nisu trižišne ni održive

Puh je ocijenio da uredbe koje Vlada donosi vezano uz ograničavanje cijena goriva nisu trižišne ni održive.

Udruga traži da im Vlada osmisli rješenje da im ostane barem 60 lipa po litri prodanog goriva, jer bi s time mogli kako-tako održati poslovanje, dok je sada, kako je Puh kazao, njihova marža u minusu za 69 lipa.

Petar Mijić, vlasnik tri benzinske pumpe iz Slavonskog Broda kazao je da su upravo jučer zatvorili sve pumpe i poslali 10 zaposlenika na burzu rada, jer, kako je objasnio, rade s negativnom maržom, pa nisu ni mogli fiskalizirati račune, budući da kod fiskalizacije marže moraju biti pozitivne.

Odvjetnik Udruge Kristijan Galić kazao je da sve to što se malim distributerima događa u suprotnosti je s legislativom EU-a i ustavom RH, koji uz ostalo jamči pravo na rad i tržišno najtecanje, a neizvjesnost stvara i to što Vlada može 90 dana držati uredbu na snazi pa je onda opet donijeti, što produbljuje i ne riješava problem.

“Ako Vlada ne intervenira promptno, mali distributeri će poduzeti sve pravne korake radi zaštite”

“Svime time se štite potrošači, ali ne i mali distributeri i tržište. Ako Vlada ne intervenira promptno, mali distributeri će poduzeti sve pravne korake radi zaštite, iako žele dijalog i nadaju se da će do njegova ubrzo doći”, poručio je Galić, dodavši na upit novinara da se još ne razgovara o pokretanju bilo kakavih tužbi.

Predsjednik udruge Armando Miljavac prikazao je na grafikonu pad marži malih distrubutera od početka godine do 11. srpnja, napomenuvši da je marža negativna već duže vrijeme, budući da kupuju gorivo po višim cijenama od onih po kojima mogu prodati. Po njegovim riječima, kupuju litru osnovnog benzina za 13,45 kuna, a prodaju za 13,08 kuna.

Stoga očekuje da će na jesen biti puno blokiranih malih distributera, kao i da dosta malih benzinskih postaja i dalje neće raditi.

Na upit novinara predstavnici Udruge su rekli da su imali korektne nedavne razgovore u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i da se nadaju da će se i sada naći rješenje za njih, jer nisu ugroženi samo oni, već i opskrba gorivom u mnogim malim mjestima i selima, pa i na Jadranu, što može štetiti i turističkoj sezoni obzirom da veliki priljev turista u idućim danima.

Poručili su da su osam mjeseci teret poskupljenja goriva nosili na svojim leđima, da dalje tako više ne mogu, da su do sada bili strpljivi a da se država istodobno u svemu tome nije odrekla ničega, jer još uvijek ima iznad 5 kuna po litri od trošarina i PDV-a.

