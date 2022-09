Podijeli:







Izvor: N1/ILUSTRACIJA

Mađari prelaze granicu i pune spremnike svojih vozila na hrvatskim crpkama jer je jeftinije, pa na punom spremniku goriva tako uštede i do 35 eura, piše u subotu Večernji list.

Mađarska vlada ograničila je cijene goriva, no te cijene koje su niže nego u Hrvatskoj vrijede samo za privatna vozila. Sva ostala, u što spadaju službena i poslovna vozila svih vrsta te ona autoškola, izuzeta su krajem srpnja iz vladine regulative te od tada plaćaju tržišnu cijenu, onu bez vladine intervencije koja je viša od cijene benzina na hrvatskim crpkama.

vezana vijest Vlada odlučila: Još 30 dana ostaju niže trošarine na benzin i dizel

Poduzetnici, vlasnici autoškola i drugi koji posjeduju takva vozila već neko vrijeme upozoravaju da njihovi poslovi trpe zbog cijene goriva, a oni koji imaju sreću da su relativno blizu granice redovno odlaze napuniti spremnike u Hrvatsku. Uz dobar tečaj konverzije forinte, na spremniku od 70 litara Mađari u Hrvatskoj mogu uštediti oko 35 eura.

Benzin 95 u Hrvatskoj je, uz Vladinu intervenciju, sada ograničen na cijenu od 11,19 kn (1,49 eura), a dizel na 12,35 kuna (1,64 eura) po litri. Mađarska Vlada već je prije intervenirala te zamrznula pa Mađari plaćaju oko 1,20 eura za litru goriva, ako ne voze službene ili poslovne automobile. Ako ih voze, cijena koju plaćaju je tržišna i redovno se mijenja, a zadnje je iznosila 1,99 eura za litru benzina, te više od 2 eura za litru dizela. Sada se najavljuje i daljnje poskupljenje dizela za još 30 forinti (0.074 eura).

Osim cijene, drugi problem u Mađarskoj, posebno na manjim privatnim crpkama, jest nedostatak goriva. MOL konstantno smanjuje isporuke, već su bile pale na 50 posto u odnosu na regularna vremena, a danas isporučuju samo 35 posto količine iz pretkriznog razdoblja. MOL je ponudio različita tumačenja zbog čega dolazi do ograničene isporuke, od toga da je od ožujka sklopio ugovor s 258 novih partnera te se smanjene isporuke odnose samo na njih, do toga da tim potezom žele osigurati ravnomjernu distribuciju goriva.

Mađari su među prvima ograničili cijene goriva i mnogi su mislili da je riječ o predizbornom triku, no premijer Viktor Orbán nastavio je s istom politikom i nakon dobitka izbora. No s vremenom polako isključuje i dio po dio Mađara iz sheme “najjeftinijeg goriva u Europi” – prvo kamione velike tonaže, a onda i poslovna vozila. Usprkos kritikama da je takva vladina intervencija neodrživa, mađarski je premijer najavio da ne odustaje i da će ona potrajati najkraće do listopada, piše novinarka Večernjeg lista Sandra Veljković.