Izvor: Justin TALLIS / AFP/Ilustracija

Diskonti i supermarketi odavno više ne prodaju samo namirnice. Alati, ukrasni predmeti i odjeća pune police, no diskont Lidl sljedeće bi godine trebao izgledati drugačije.

Diskont Lidl ne prodaje samo prehrambene i drogerijske artikle, već i raznu robu iz tzv. neprehrambenog područja. To uključuje ponekad tjedno mijenjanje ponuda alata, odjeće, kućanskih potrepština i elektronike, koje se također mogu pronaći u online asortimanu diskonta. No, prema pisanju portala Lebensmittelzeitung, Lidl će do kraja godine iz svog asortimana izbaciti dio artikala. I to neizravno zahvaljujući kupcima, prenosi Fenix magazin.

Neprehrambena ponuda je diskontnom divu zaista isplativa. Osim svježih pekarnica u trgovinama, dio trgovine s namirnicama su jedan od posebno unosnih prodajnih prostora iako je u posljednje vrijeme bilo problema. Prvo su to bili prekinuti opskrbni lanci i posljedični veliki problemi s isporukom, a sada su to štedljivi kupci.

Jer posao s artiklima koji imaju cijene veće od 20 eura u proteklih nekoliko tjedana i mjeseci doživio je kolaps. Diskont sumnja da iza toga stoji strah od sve većih troškova energije – kupci postaju sve štedljiviji.

Zbog toga je Lidl za 2023. godinu naručio znatno manje artikala iz neprehrambenog sektora, piše Lebensmittelzeitung.

