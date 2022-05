Lalovac: Ovakve cijene plina su ratno profiterstvo

Podijeli:







Izvor: N1

Boris Lalovac, bivši ministar financija, gostovo je u Newsroomu.

Za početak je govorio o inflaciji:

“Bojim se da sve ono što nam dolazi, a dolazi i sezona i ona uvijek podigne dio cijena, dolazi zaokruživanje eura, neizvjesnost oko plina… Bila inflacija 9, 10 ili 11% građani to već dobrano osjećaju. Sve zemlje koje su Bliže Rusiji imaju veće stope inflacije.

VEZANE VIJESTI Ekonomistica: Marić je najbolji ministar financija kojeg smo imali Trebaju li se Hrvati bojati da ćemo ostati bez plina? “To je deplasirano”

Imate tri skupine zemalja, prvu gdje je Hrvatska, s Mađarskom, Srbijom, Makedonijom sa stopom 7% ili 8%, onda Češka, Slovačka s 12% do 13% i onda baltičke zemlje s 15%, a onda imate Maltu s 4%. Zašto je to tako? Jedan od odogovora je različita energetska politika”, objasnio je.

“Uvođenje eura bi bilo dobro”

Rekao je i kako trenutno postoje dva straha, onj od inflacije i onaj od recesije. Također, zato što se stope inflacija u europskim zemljama toliko razliku, Europska centralna banka je neodlučna oko mjera za smanjenje inflacije.

Govorio je i o uvođenju eura:

“Mislim da ne treba odgoditi ulazak u eurozonu jer mi sada nemamo euro, a svejedno imamo inflaciju”, kaže.

Iz Ministarstva gospodarstva najavili su kako će napuniti skladište plina Okoli, Lalovac je i to komentirao:

“Jučer je ministar financija bio u medijima, nije znao vjerojatno ovu informaciju koja je došla iz ministarstva gospodarstva, što znači velik pritisak na proračun. Moram priznati da su to, i uz ovakvu inflaciju i pritisak ovog što se mora napraviti kroz rebalans, a ne zaboravimo da su tu sigurno brojne građevinske tvrtke, koje da bi završile posao obnove, traže dodatnih 20-30% to se penje do nekih desetak milijardi probijanja proračuna. Bez obzira na to kolika bila inflacija, i ako bude 10%, bit će malo”, kaže.

“Neka iskoriste municiju”

Ističe i kako je nemoguće imati uravnotežen proračun kada postoje poremećaji poput pandemije i rata.

“Svi su okrenuti inflaciji, nemojte zaboraviti trošak izbjeglica, pritisak na euro će biti strašan. Bilo je pitanje ući u euro ili ne, bez obzira na pritisak, ulazak u eurozonu bio bi dobar za Hrvatsku. Instrumenti Europske centralne banke su puno širi nego što ima HNB. Mi nećemo biti u boljoj situaciji nakon ove inflacije pa da kažemo da ćemo kunom poboljšati standard, nećemo. Nemamo instrumenata za to”, objašnjava.

Rekao je i kako sada ostaju potezi koji se trenutno čine kao dobri, a za mjesec dana ispare.

“Ono čega se sad bojimo je recesija. Da bi se suzbila, Marić mora poticati potrošnju”, kaže i dodaje kako mu je ostala mjera povećanja neoporezivog dijela plaća, što bi ponovno bilo još 2 milijarde, ali taj bi novac ostao na računima građana koji bi mogli podmiriti osnovne troškove.

“Ovakve cijene plina su lihvarstvo, zapravo ratno profiterstvo”, rekao je i dodao: “Ministar je rekao da imaju još municije, ja kažem da ju iskoriste”.

