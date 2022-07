Lalovac: Ako je cijena goriva ista, kako to da cijene hrane i dalje rastu?

Podijeli:







Izvor: ATTILA KISBENEDEK / AFP, Ilustracija

Bivši ministar financija, Boris Lalovac, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao mjere Vlade oko dodatnog zamrzavanja cijena goriva, kao i inflaciju koja je sve veća.

“Vlada radi ono što može, ona pleše po vrlo tankoj granici i svaka neka odluka Vlade danas će se komentirati ovako i onako, zato sam zadnji put kad bio rekao da bi premijeru trebalo dati veću plaću jer donosi teške odluke, i te odluke, donesene u dobroj vjeri, mogu prouzročiti druge poremećaje na tržištu”, rekao je Lalovac.

Smatra da je Ministarstvo gospodarstva izašlo s lošom analizom poslovanja malih distributera, jer se današnje poslovanje usporedilo s prošlogodišnjim, a nije za usporedbu, jer se situacija u proteklih šest mjeseci mijenja iz dana u dan.

“Može se onda komentirati i pitati zašto Vlada nije intervenirala i smanjila cijene hrane”, rekao je Lalovac, dodavši da je situacija opasna jer mali distributeri jedini postavljaju tržište.

“Kod energenata imate monopol, INA i Petrol već su 80 posto tržišta. Oni to sigurno lakše mogu podnijeti nego mali distributeri, imaju puno veću akumulaciju dobiti. Vlada, ako je krenula prema malima, morat će ići na neki oblik subvencije. Ako se davalo u covidu, i svugdje gdje se oštećuje tržište zbog odluke Vlade. Ako je Vlada donijela ovu odluku, mali distributeri imaju pravo tražiti pomoć”, rekao je Lalovac, dodavši da vjeruje da će Vlada ići na neke subvencije, posebice ako se ne radi o velikim iznosima za proračun, a koji će značiti da oni ostanu na životu.

“Priče o socijalnom cenzusu nisu dobre”

“Bit će težak posao za ministra gospodarstva”, rekao je Lalovac. “Vlada je zadnjih 15 dana fiksirala cijenu. Ako je u cijeni hrane najveći dio cijena goriva, postavlja se pitanje kako i dalje rastu cijene hrane, a cijena goriva ostaje ista”, rekao je Lalovac.

Istaknuo je i da priče o socijalnom cenzusu nisu dobre, jer “koji je to hrvatski građanin socijalni slučaj, ako ne koristi javni prijevoz nego auto”.

“Socijalne mjere su subvencioniranje javnog prijevoza, kao što je to napravila Njemačka”, rekao je Lalovac.

Osim toga, smatra da država ima još prostora smanjiti cijenu goriva. “U ovih 13,5 kuna država ima preko 40 posto, u PDV-u i trošarinama. Oko pet i pol kuna država još ima prostora, a ne dira ga jer je to stav Komisije, koja je rekla da neće dirati PDV ni trošarine, ali ista je Komisija rekla da neće nabavljati rusko gorivo za industriju”, rekao je Lalovac.

“Ministar financija morat će povećati neoporezivi dio dohotka”

Što se tiče izrazito visokih cijena u trgovinama i trgovačkim lancima, Lalovac je rekao da se svi pozivaju na tržište, a da tržišta nema u ovakvim uvjetima. “Sve kompanije u Njemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama smatraju da će u naredna 3 mjeseca doći do povećanja cijene. Ovdje je najvažnije to da se ne vide naznake zaustavljanja inflacije. Europska središnja banka ne radi ništa. Vlade rade različite stvari. Imate kaos na europskom tržištu, a govorimo da postoje zajedničke politike, ali zapravo je svatko za sebe i onda će ove stvari imati više utjecaja na ljude nego covid”, rekao je Lalovac.

Ministar financija morat će povećati neoporezivi dio dohotka s četiri na pet tisuća kuna, smatra on. “Da se u tom dijelu od 500 do 600 kuna barem u nekakvom dijelu poveća plaća građanima i to je dio politike koji direktno utječe na plaće građana”, rekao je Lalovac, dodavši da Vlada “apsolutno ima” prostora za promjenu.

