Komisija neće zabraniti korištenje kemijskih pesticida, ali…

Izvor: Unsplash/ilustracija

Povjerenica Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides poručila je u ponedjeljak na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta da će Komisija raditi na smanjenju korištenja kemijskih pesticida gdje god je to moguće, ali to još ne znači njihovu zabranu.

Europski zastupnici postavljali su pitanja povjerenici o smanjenju korištenja pesticida i zaštite potrošača. Upozorili su da pretjerano korištenje pesticida šteti zdravlju građana koji konzumiraju poljoprivredne proizvode te uništava bioraznolikost na europskim poljima.

Kyriakides je poručila da će Komisija posvetiti više pažnje razvoju i upotrebi biopesticida koji su manje štetni i opasni od onih kemijskih, no ne isključuje zabranu onih vrsta pesticida koji se pokažu iznimno opasnima. ”Komisija priprema plan kako bi se postepeno ubrzale regulatorne prakse te postepeno zabranilo korištenje opasnih pesticida. Nije nam u planu potpuno zabraniti korištenje kemijskih pesticida već smanjiti njihovo korištenje gdje god je to moguće”, izjavila je povjerenica.

Plan smanjenja korištenja pesticida izražen je u brojkama, i to za 50 posto do kraja 2030. godine. Povjerenica dodaje da pesticidi dovode do kontaminacija tla, zraka i vode, stoga Europska unija mora ponuditi poljoprivrednicima alternativna rješenja kao što su biopesticidi koji se koriste na siguran način štiteći pritom usjeve.

”Postoje jasni dokazi da alternativna proizvodnja može zamijeniti pesticide, pa tako podaci iz jedne studije u Španjolskoj pokazuju da je korištenje pesticida u staklenicima spalo za 50 posto bez da su ugroženi usjevi ili sigurnost lanca opskrbe”, kazala je.

Dio zastupnika smatra da je europskoj poljoprivredi potrebna sveobuhvatna informativna kampanja kroz koju bi potrošači mogli naučiti što se sve koristi prilikom poljoprivredne proizvodnje, a nakon koje bi svi pesticidi bili navedeni na etiketi proizvoda koje građani kupuju. Međutim, označavanje hrane je već uređeno posebnim pravilnicima, odgovora povjerenica.

”Hrana koje se stavlja na naše tržište je sigurna i podložna strogim kontrolama u zemljama članicama. EU ima jedan od najstrožih sustava kada je riječ o kontroli pesticida u hrani”, naglasila je.

Kyriakides poručuje da je smanjenje pesticida navedeno kao cilj u okviru Europskog zelenog plana i strategije ”Od polja do stola”, kao i korištenje biopesticida kao alternative za poljoprivredne proizvođače te korištenje novih tehnologija. ”Poljoprivreda koja je bolja za okoliš je put kojim moramo ići kako bismo ispunili naše ambicije”, rekla je.

Zastupnicima je kazala da europska poljoprivreda može biti konkurentna i pomoću metoda koje su obzirnije prema zaštiti okoliša, dok provođenje strategije ”Od polja do stola” pruža mogućnost za razvoj manjih gospodarstava kako bi se postigla sigurnost lanca opskrbe i spriječila ovisnost o trećim zemljama.

