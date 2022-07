Koliko će Hrvatska platiti gubitak arbitraže s MOL-om u Washingtonu?

Podijeli:







Izvor: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Glasnogovornik Vlade Marko Milić otkrio je u razgovoru s Ivom Puljić Šego koliko bi Hrvatsku mogao koštati gubitak arbitraže s mađarskim MOL-om u Washingtonu. Jutros je, podsjetimo, objavljeno da je Hrvatska izgubila spor protiv MOL-a na Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu.

“Nismo mi tu vijest plasirali, to je izašlo u medijima. Ta vijest za arbitražu nije baš cjelovito prenešene. Što se tiče arbitražnog pravorijeka, on je odbio velik dio MOL-ovih zahtjeva, inače bi morali platiti oštetu od preko milijardu dolara. Ovako je dio odštetnog zakona oko 184 milijuna dolara plus zatezne kamate”, kaže Milić dodajući da je ovo kostur koji je Vlada naslijedila od svojih prethodnika, ali da obrazloženje ima preko 200 stranica i da ga se mora dobro proučiti.

“Prema preliminarnim izračunima to prelazi 200 milijuna dolara, ali nije ni blizu iznosa koji se provlačio u javnosti, ni 20 posto toga”, govori.

Zbog ove arbitraže, pao je i Tomislav Karamarko, a Milić kaže da on nije otišao zbog toga ni zbog INA-e nego jer nije uspio presložiti Vladu nakon što se s Mostom razišao oko arbitraže.

“Ići u nagodbu u tako sivim okolnostima je dvojbeno. Mi nemamo jamstava da MOL ne bi tražio 400, 500 milijuna, mi nemamo jamstava da bi nam nagodba bila povoljnija od pravorijeka”, kaže.

Milić kaže i kako isplate ove odštete neće biti velik udarac za proračun. “Para ima”, kaže.

Podsjetimo, mađarski MOL tužio je hrvatsku Vladu zbog kršenja ugovora o plinskom poslovanju iz 2009., kojim je bilo predviđeno izdvajanje dijela plinskog biznisa iz INA-e. Prema tom ugovoru, sklopljenom u mandatu Ive Sanadera, država je trebala otkupiti podzemno skladište plina Okoli, što je i učinjeno, ali nije preuzela trgovinu plinom, što je također bilo ugovoreno.

Ovo je druga arbitraža koju je Hrvatska izgubila od MOL-a. Prva je bila u Švicarskoj pred Komisijom Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL), koju je pokrenula Vlada Zorana Milanovića 2014. kao odgovor na MOL-ovu tužbu iz Washingtona. Premijer Andrej Plenković na Badnjak 2016. sazvao je konferenciju za medije kako bi o tome obavijestio javnost, ali i o odluci Vlade RH da Hrvatska kreće u vraćanje Ine pod hrvatsku kontrolu, odnosno otkupljivanje dionica INa-e od Mola. No uz gubitak te arbitraže, Hrvatska je izgubila i žalbu na tu odluku.

