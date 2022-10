Koja prava imaju Nijemci i što mogu učiniti ako im je na radnom mjestu hladno

Podijeli:







Izvor: Vojtech Okenka / Pexels

Zbog dramatičnog povećanja troškova energije, poslodavci i tvrtke u Njemačkoj pokušavaju smanjiti potrošnju energije.

U međuvremenu je reagirala i savezna vlada svojom uredbom o osiguranju opskrbe energijom kratkoročnim učinkovitim mjerama (EnSikuMaV) i propisala kolike su dopuštene maksimalne temperature za radna mjesta u javnim zgradama, a za privatne tvrtke snizila minimalne temperature. Uredba je ograničena do 28. veljače 2023.

Odvjetnici Pascal Croset i Inno Merkel iz berlinske odvjetničke tvrtke Croset odgovorili su na upit portala Business Insider i naveli na što sve radnici imaju pravo. U nastavku pročitajte odgovore na neka važna pitanja:

Može li moj poslodavac jednostavno samo smanjiti temperaturu u uredu?

Za radne prostorije u javnim zgradama vaš poslodavac, bez obzira radi li se o javnoj upravi ili privatnom poduzeću, mora načelno još sniziti temperaturu kako bi se poštivale propisane maksimalne temperature. Primjenjuju se sljedeće maksimalne temperature zraka:

19 stupnjeva za lakši fizički rad koji je pretežno sjedeći,

18 stupnjeva za laganu tjelesnu aktivnost, uglavnom stajanje ili hodanje,

18 stupnjeva za umjereno težak i uglavnom sjedeći rad,

16 stupnjeva za umjerenu aktivnost, uglavnom stajanje ili hodanje,

12 stupnjeva za tešku fizičku aktivnost.

Privatne tvrtke čije radne prostorije nisu u javnim zgradama ne moraju se pridržavati ovih specifikacija, ali mogu sniziti minimalne temperature na gore navedene temperature.

Na primjer: Tehnički pravilnik za radna mjesta (ASR) do sada je propisivao da poslodavci zagrijavaju svoje urede i radna mjesta na najmanje 20 stupnjeva Celzijevih za lakši fizički rad i pretežno sjedeći rad. Sada, prema zakonu o radu, smiju smanjiti temperaturu na 19 stupnjeva. Ali: za fizički zahtjevne aktivnosti (teški rad šaka/ruka, nogu i torza) ostaje na dvanaest stupnjeva Celzija.

Vrijede li navedene maksimalne temperature i za zdravstvene i socijalne ustanove?

Ne, Uredba se ne odnosi na sljedeća radna mjesta:

medicinske ustanove

sadržaji i usluge za osobe s invaliditetom

ustanove za njegu

škole i vrtići

objekti u kojima su potrebne više temperature zraka kako bi se osiguralo zdravlje ljudi koji tamo borave

Zakonodavac vodi računa o posebnim potrebama pacijenata i osoba kojima je potrebna njega.

Hladno mi je. Mogu li odbiti raditi?

Ne, u principu ne možete jednostavno odbiti raditi. Općenito, ako vaš poslodavac krši propise o zaštiti zaposlenika, a prema pravilniku o radnom mjestu to uključuje i osiguravanje “zdravstveno ugodnih sobnih temperatura”, to može pravno opravdati vaše odbijanje rada. Međutim, sve dok se vaš poslodavac pridržava maksimalne ili minimalne temperature, nema takvog kršenja.

Međutim, situacija je sasvim drugačija ako se izlažete značajnom zdravstvenom riziku i zbog toga morate poduzeti druge mjere, primjerice zato što morate nositi topliju odjeću nego inače. Jer novi pravilnik o osiguranju opskrbe energijom izričito kaže da maksimalna temperatura ne vrijedi ako zaposlenici ugrožavaju svoje zdravlje, a druge mjere zaštite nisu moguće ili dovoljne. U tom slučaju bilo bi protuzakonito da poslodavac snižava temperature.

Tada biste također imali pravo odbiti doći na poaso, ali tek nakon što ste se izričito obratili svom poslodavcu o problemu i zatražili da povisi temperaturu u prostoriji. Ako jednostavno više ne dolazite na posao, a da niste riješili problem, čeka vas opomena ili čak otkaz ugovora o radu.

Mogu li zatražiti odlazak u matični ured?

Ne, u biti nema prava na matični ured ni u sadašnjoj situaciji. Ali svakako možete kontaktirati svog poslodavca i razgovarati o prednostima i nedostacima rada od kuće. Uostalom, i vašem poslodavcu je u interesu ušteda energije na poslu. Također možete tvrditi da se bojite povećanog rizika od prehlade u uredu jer su temperature pale. Tada biste bili potpuno odsutni ako biste se razboljeli.

Mogu li dobiti naknadu za troškove energije u kućnom uredu?

Ne, u načelu nemate pravo na naknadu troškova energije za svoj rad u kućnom uredu. Za to vam je potreban dodatni ugovor s poslodavcem u kojem stoji da će on pokriti vaše troškove. Iskustvo je pokazalo da poslodavci često trenutno ne nadoknađuju troškove energije svojim zaposlenicima koji rade od kuće. Ponekad tvrtke plaćaju određeni mjesečni paušal, ali to se ne povećava čak i ako troškovi grijanja rastu.

Ali u sklopu pandemije korone uveden je paušal za kućni ured. Prema priopćenju savezne vlade od 14. rujna 2022., to bi se trebalo “proširiti i poboljšati”. Tako dobivate financijsku potporu barem kroz paušal, prenosi Fenix Magazin.

