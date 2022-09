Knežević: Ovlasti su tajnim kupcima ograničene, a ni metode nisu dobre

Podijeli:







Predsjednica Hrvatske udruge potrošača Ana Knežević u N1 studiju uživo komentirala je dvojno iskazivanje cijena i uvođenje eura u Hrvatskoj.

Kaže kako tajni kupci, koji su poslani u trgovine diljem Hrvatske kako bi utvrdili postoje li prekršaji u konverziji eura u kune, svakodnevno utvrđuju razne prekršaje u mnogim poslovnicama, ali ovlasti koje imaju, suviše su ograničene.

“Možda imamo oko 25 do 30 tajnih kupaca za cijelu državu. Nije dobra niti metoda koju koristimo. Kada objavimo podatke, svi mogu vidjeti gdje i kada dolazimo. Mi svoje podatke prosljeđujemo državnom inspektoratu pa onda oni dalje istražuju. Po nama je najveći besmisao da možemo pratiti samo jedan proizvod. Da je to nama prepušteno, stvorili bismo atmosferu u kojoj bi postojao faktor iznenađenja te bi se više trgovaca pridržavalo zakona. Ako cijena nije iskazana sukladno zakonu, to se smatra prekršajem”, rekla je Knežević.

Kaže kako se trgovci na različite načine prilagođavaju Vladinim mjerama zamrzavanja cijena.

“Bilo je za očekivati da će nestati određenih proizvoda poput cijelih pilića i svinjske lopatice. Da je ministarstvo sjelo s njima i porazgovaralo, ne bi dolazile pritužbe iz sektora poput stočarstva”, rekla je.

Kako navodi, ako dođe do nestašica određenih proizvoda, Vlada može dodatno intervenirati. “Postoje robne rezerve i tržište može normalno funkcionirati. Tome i služi ministarstvo poljoprivrede. Tu mora postojati kontinuitet. Primjerice, Vlada je snizila PDV na solare, a taj sustav uopće nije uređen. Ljudima se govori da se griju na drva, a nigdje nema peleta za kupiti”, rekla je.