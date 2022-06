Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Tomislav Karamarko, bivši šef HDZ-a, osnovao je tvrtku kojoj je sjedište u zagrebačkom predjelu Dubravi i bavit će se proizvodnjom električne energije. Tvrtka je osnovana s 20 tisuća kuna pod imenom Diamond Technology.

Karamarko u svom poslovnom pothvatu ima i tri partnera: Anu Rubelj Gregurić, kćer Ivana Rubelja, nekadašnjeg kralja ćevapa, zatim Igora Tripkovića, bivšeg čelnika Brodarskog Instituta kojeg je smijenila Plenkovićeva vlada u svibnju prošle godine, te Josipa Vidovića, bivšeg tajnika Odbora za branitelje HDZ-a. Direktor tvrtke je Tripković, a u kratkom razgovoru potvrdio je kako je Karamarko jedan od partnera.

“Nadam se da je za Karamarka politika ‘passe'”

“Da, Karamarko se zaželio realnog poslovanja i nadam se da je politika za njega ‘passe’ priča”, potvrdio je Tripković za Index.

Kako je dodao, tvrtka će se baviti proizvodnjom električne energije, i to tzv. “zelenom energijom”.

“Za mjesec do dva bit će sve definirano, no bavit ćemo se obnovljivim izvorima energije. To je za sada to”, rekao je kratko Tripković.

