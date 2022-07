Podijeli:







Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić bio je gost Novog dana. Komentirao je situaciju s novim fiksiranjem cijena goriva na dva tjedna, kao i hrvatski ulazak u eurozonu.

Usprkos najavi da bi bez intervencije Vlade cijene goriva od utorka porasle na 16 ili 17 kuna, cijene osnovnih goriva na autocestama gdje Vladina odluka ne vrijedi jutros su manje.

“Politika se svakako želi pokazati efikasna u borbi protiv nepogoda, kao što je sad inflacija s jedne strane. S druge strane kad se gleda dublje, je li Hrvatska uopće pripremljena za ovakve izvanredne situacije? Naime, ekonomija se ne rješava u jednom trenutku, nego se ekonomija rješava čitavo vrijeme. Kad su dobra razdoblja onda se stvara akumulacija i povećava se nacionalni kapital koji se koristi kad dođe do izvanrednih situacija”, rekao je.

Jeftinije gorivo u Sloveniji

Iako gorivo u Hrvatskoj i Sloveniji stiže s istih tržišta, gorivo u Sloveniji pojeftinjuje, a hrvatska Vlada fiksirala je cijene na još dva tjedna. Zašto je tome tako?

“Pitanje je tko kakvu formulu koristi i kakvu formulu koristi vlada. S jedne strane vlada politički želi pokazati da brine o standardu građana, a s druge strane čuva proračun. Makar, kad čuva proračun u doba inflacije, kad su cijene veće uz iste porezne stope, proračun se više puni”, govori analitičar.

Komentirao je i činjenicu da se cijene u Hrvatskoj formiraju dogovorom svih prodavača na tržištu.

“Mi u ekonomiji učimo da su krize sveti gral ekonomske znanosti i sveti gral ekonomske politike. Krize pokažu kakvo je ponašanje. Mi smo dosad govorili da je to tržišno ponašanje, a sad kad dođe kriza možemo vidjeti je li to stvarno tržišno ponašanje ili iza zatvorenih vrata postoje neki dogovori. Iako su dogovori zabranjeni”, kazao je.

Upitan je i dokad će Vlada moći fiksirati cijene goriva:

“Vlada može administrirati odluke dok god postoji, samo je pitanje kako će to organizirati. Vlada može donijeti odluke, ali moraju te odluke u postojećoj situaciji biti optimalne i dugoročne”.

Ulazak u eurozonu

Hrvatska ima stopu inflacije od više od 10 posto, a od 1. siječnja 2023. ulazimo u eurozonu.

“Hrvatska nema niti jedan realni uvjet zadovoljen da ulazi u euro. Ima ove nominalne uvjete koji spašavaju Europu od hrvatskih troškova. U ovakvoj situaciji kad je visoka inflacija i lomi se gospodarstvo, svatko bi se najradije vratio u svoju valutu, pa čak ja mislim i Nijemci koji su imali najviše koristi. U ovoj situaciji, makar su oni to proglasili zlatnim teletom, bilo bi bi objektivno da se to barem do smirivanja inflacije pomakne”, poručio je zaključno Jurčić.

