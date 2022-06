Podijeli:







Izvor: Unsplash / Alan Laiter Garza

Nakon dvije godine pandemije, turistička industrija je zadovoljna što Nijemci svoju želju za putovanjem ovog ljeta ponovo pretvaraju u rezervacije za odmor. Poručili su to početkom mjeseca iz Njemačkog udruženja putničkih agencija (DRV).

“Nakon dugo vremena bez njega, odmor je na vrhu popisa želja Nijemaca”, komentirao je tako Norbert Fiebig, predsjednik DRV-a navodeći da su rezervacije konstantno na razinama iznad onih u 2019., dakle, prije korone.

A to potvrđuju u brojna istraživanja. Tako je francuski institut za istraživanje javnog mnijenja Opinionway za Allianz proveo istraživanje o planovima Nijemaca za odmor ovog ljeta.

Prema ovom istraživanju, želja Nijemaca za putovanjima porasla je posljednjih mjeseci u svim ispitanim dobnim skupinama. Četiri od pet njemačkih građana već imaju fiksne planove putovanja s prosječnim proračunom od 1.680 eura po kućanstvu.

To odgovara porastu od 21 postotni bod u odnosu na prošlu zimu. Ljetni odmor važan je za tri četvrtine ispitanika, i što je još značajnije njihov je broj povećan za porast od 26 posto.

Međutim, odgovori više od tisuću ispitanika također pokazuju da barem jedan od pet Nijemaca još nema planova za godišnji odmor za ljeto, piše Novi list.

Udar inflacije

Važnu ulogu u tome ima inflacija, odnosno rast cijena, koji je pogodio budžete za putovanje Nijemaca. Naime, 21 posto ispitanika izjavilo je da si ne može priuštiti odmor zbog povećanih troškova života i putovanja.

Financijska situacija, zabrinutost za geopolitičku situaciju i zdravlje, također su tri najčešće navedena potencijalna razloga zbog kojih ispitanici ipak mogu promijeniti planove putovanja za ljeto.

Rast cijena, troškova života, a time i putovanja, ipak brinu Nijemce i posljednjih su dana česta tema pisanja njemačkih medija. Bayerische Rundfunk 24 tako je ukazao na rast cijena u nekoliko zemalja koje Nijemci vole za odmor, od susjedne Austrije, do Italije, Grčke, ali i Hrvatske.

Odmor u Austriji bit će, kažu, znatno skuplji te svi koji ove godine putuju u Austriju morat će dublje posegnuti u džep. Posljedice visoke inflacije i jako visokih cijena energije mogu se osjetiti i u popularnim zemljama za odmor, primjerice u Italiji.

Odmor na plaži skuplji je više od 10 posto nego lani te se očekuju daljnja poskupljenja. Izlet na more, najam suncobrana i dvije ležaljke, plus nešto hrane, koštat će nekih 97 eura, pokazala je analiza talijanske udruge potrošača Codacons prema kojoj je odmor u Italiji u prosjeku dvanaest posto skuplji nego lani.

Osim toga, daljnja poskupljenja očekuju se do kolovoza pa se može očekivati da će najam suncobrana i dviju ležaljki koštati od 30 do 100 eura dnevno.

Organizacija za zaštitu potrošača Altroconsumo je, pak, istražila pojedine destinacije te se ukazalo na to da je najskuplji Alassio u Liguriji, gdje od 31. srpnja do 6. kolovoza najam ležaljke i suncobrana u prvom redu do mora košta 380 eura.

Inače, njemački mediji navode i da je, uz ostalo, poskupio i sladoled, kako pakiran tako i onaj na kuglice, i to oko jedanaest posto u odnosu na lani.

Tražena destinacija

Bavarski portal navodi i da je i odmor u Grčkoj skuplji nego lani, što je dijelom posljedica naglog rasta troškova energije i visoke inflacije, koja trenutačno u Grčkoj iznosi 11,3 posto. Cijene hotelskog smještaja ove su godine porasle između deset i trideset posto, podaci su Grčkog turističkog udruženja SETE.

“Oni koji rezerviraju preko turoperatora mogu imati koristi jer 65 posto grčkih hotela koji surađuju s turoperatorima radi s fiksnim cijenama, a većina ih je još uvijek na razini iz 2019.”, kazali su u udruženju.

No osim rasta cijene smještaja, rasle su i druge cijene. BR24 navodi kako su turisti lani na otoku Kreti suncobran i ležaljku plaćali u prosjeku sedam eura. Ovaj set sada košta deset eura, a strahuje se da bi mogao poskupjeti u srpnju i kolovozu.

Ove su godine i cijene karata za grčke trajekte porasle za 25 do 30 posto. Osim toga, turisti će morati malo dublje zavući ruke u džepove kad je riječ o hrani u ugostiteljskim objektima. Jednostavan primjer je najpopularnija ulična hrana u Grčkoj, souflaki. Trenutačno u prosjeku košta 3,50 eura, prije godinu dana bio je 2,40 eura.

Iako, već godinama postoje zakonom propisane maksimalne cijene na određenim prodajnim mjestima za vodu, kavu ili sendviče, pa u kioscima, na željezničkim kolodvorima ili u muzejima, primjerice, mineralna voda može koštati najviše 50 centi, a filter kava najviše 1,30 eura, piše Novi list.

Ručak za četveročlanu obitelj i više od 90 eura

Cijene hrane u Hrvatskoj su, kaže BR24, porasle. Ogroman rast cijena primjetan je i u ugostiteljstvu.

Primjerice, prije pandemije korone, pivo u pivnici u glavnom hrvatskom gradu Zagrebu koštalo je dvanaest kuna, odnosno oko 1,60 eura.

Za tamošnje pivo sada treba platiti 19 kuna, što je protuvrijednost nešto više od 2,50 eura. U popularnim turističkim mjestima poput Splita, Dubrovnika ili Rovinja cijene su znatno više, kažu.

Ručak za četveročlanu obitelj lako može koštati 700 kuna i više, što je u protuvrijednosti oko 93 eura. Prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku, porasle su i cijene hotela. Bili su skuplji više od dvanaest posto ovog svibnja u odnosu na svibanj 2021.

Portal navodi i da, bilo da se radi o gradskom izletu u Dubrovnik ili odmoru na plaži na Krku, turisti moraju biti spremni na veće troškove i u Hrvatskoj.

I dalje jedno od najpopularnijih odredišta

Prema istraživanju GfK-ovih istraživača potrošača koje je naručio Bavarski centar za turizam (BZT), 69 posto ispitanih koji općenito putuju svakako bi željelo otići na odmor ovog ljeta.

Hrvatska je još uvijek popularna destinacija za putovanja. U 2019. godini u Hrvatskoj je ljetovalo 2,88 milijuna ljudi iz Njemačke, izvijestio je Savezni zavod za statistiku. Turoperatori navode da bi ove godine taj broj mogao biti premašen. Prema riječima Ralpha Schillera, čelnika putničke tvrtke FTI Group, Hrvatska je ove godine jedno od najpopularnijih turističkih odredišta za svoje klijente.

“Ovdje bi moglo biti teško dobiti sobu u željenim terminima u ljetnoj sezoni”, kazao je čelnik ovog velikog bavarskog touroperatora, piše Novi list.

