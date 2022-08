Istražili smo: Kako se vrtići, hoteli i drugi nose s računima za struju?

Podijeli:







Zasad, očito, Vlada pod kontrolom drži cijene goriva, no već danima izvještavamo o nevjerojatno visokim računima za struju i plin koji stižu i na adrese poduzetnika i obrtnika, ali i u hotele, škole, vrtiće. Svi oni očekuju s nestrpljenjem Vladin plan kako preživjeti zimu.

Dobro da u ovoj dječjoj kuhinji nema ni struje ni plina jer cijene su otišle u nebo. Dječji vrtić Potočnica suočava se s visokim računima.

Računi veći i za 420 posto

“Mi imamo razliku od nekakvih tisuću kuna na vodi i tisuću kuna na struji. Naravno da mi koji se skrbimo za naše najmlađe ne možemo baš previše štedjeti na energiji, na grijanju tako da sam zabrinut”, rekao nam je Tomislav Ljutić, ravnatelj Dječjeg vrtića Potočnica.

Vrtić je star, treba mijenjati parkete, ali i stolariju. Ali energetska obnova košta.

“Vrtić se sagradio 1965. godine, neke stvari su mijenjane, neke nisu, u pregovorima smo s gradom vezano za uređenje interijera, ali i za energetsku obnovu”, dodaje Ljutić.

Vrtićima troškove snosi grad, ali ni grad nema dovoljno novca pa računa na državu. S druge strane na vjetrometini i prepušteni sebi samima su privatni poduzetnici. Ovom hotelu u Stubičkim toplicama na adresu stižu računi za struju uvećani za čak 420 posto.

“Ono što je prije bilo 30 tisuća kuna, sada je 150 tisuća kuna neto, u našem slučaju. Najave su da će plin rasti 500-njak posto. Ne samo da prijete otpuštanja, nego i potencijalno samozatvaranje. Naprosto je nemoguće uz ovakve cijene normalno dalje funkcionirati”, rekao nam je Filip Poštek iz hotela Matija Gubec.

“Dopis plinare izgleda kao ucjena”

Dio hotela u Mariji Bistrici pak muku muči s cijenama plina. Traže hitnu intervenciju Vlade.

“Plin konkretno od 1. listopada, kad nam stupa na snagu novi ugovor po kojem će cijena plina biti devet puta veća nego dosad. To znači u brojevima da novi račun za mjesečni za plin će biti onakav kakav je bio za cijelu prošlu godinu”, ističe Martina Kovačić iz hotela Kaj.

A s novim ugovorom plinara traži i zadužnice kao što je to slučaj s brojnim obrtnicima u Zagrebu. No, imaju li plinare na to pravo?

Odvjetnica Inge Ilin napominje: “Ovaj dopis doslovno izgleda kao ucjena. Oni su svjesni da kupci moraju potpisati novi ugovor jer inače ne mogu mijenjati neke odredbe. Oni mogu ne isporučiti plin, ali su u tom slučaju, po mom mišljenju, dužni odgovarati za štetu počinjenu takvim postupkom jer bi, po meni, takva obustava bila neopravdana.”

“Vlada će pomoći koliko je u stanju”

A Vlada… Vlada polako smišlja plan mjera. I dalje bez konkretnih odgovora.

“Paket mjera će obuhvatiti sve ono što su država i njezina poduzeća u stanju obuhvatiti. Jasno da mi sada intenzivno radimo kako i na koji način pomoći gospodarstvu, građanima i ostalima da taj cjenovni udar se ne dogodi”, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.

Poduzetnici znaju odakle bi krenuli da su na Vladinom mjestu.

“Da li je to smanjenje PDV-a, korekcija cijene od HEP-a koji je državni opskrbljivač i tu je da malo reagira i malo amortizira taj šok povećanja cijene, to se još nije dogodilo. Eventualno ukidanje parafiskalnih nameta kao nova mogućnost države, čeka se državu”, ističe Poštek.

“Možda neka fiksna cijena struje i plina ako se država tu može uključiti ili opet neka subvencija”, dodaje Kovačić.

Vlada zasad samo puno obećaje i poručuje – pomoć će stići svima kojima je potrebna. Pitanje je samo kada.

