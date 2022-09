Podijeli:







Izvor: N1

Sve je jača i jača trgovina investicijskim zlatom, a voditeljica riječke trgovine investicijskog zlata i srebra, Nikolina Ivanović, našem je reporteru Ranku Stojancu otkrila što se najčešće kupuje, kao i kakvo zlato ljudi donose prodati.

Razni su apoeni zlata i srebra dostupni u trgovini, popularne su poluge od 50 i 100 grama, a postoji i unca i 20 grama, rekla je Ivanović, dodavši da srebro postaje sve popularnije i sve se više kupuje.

“Ako netko kupuje proizvod na poklon, široka je paleta proizvoda, ovisno o mogućnostima”, rekla je.

Komentirajući transakcije, rekla je da su imali i velike transakcije, neke i preko 10 milijuna kuna. “Ljudi su prepoznali vrijednost ovih proizvoda. Kad se ljudi odluče na ulaganje u takvim iznosima, obično se dobro pripreme, pomognemo im što bi bilo najbolje za napraviti portfelj. Predlažemo da se ne uzimaju velike poluge od kile i pola kile, jer u trenutku kad vam treba određeni iznos, nećete prodati cijeli kilogram zlata, nego je bolje prodati manje poluge”, rekla je Ivanović.

Njezina se trgovina bavi i otkupom zlata.

“Ljudi nam nose razne predmete, od obiteljskog nasljeđa, do vjenčanog prstenja koje više nije potrebno. Otkup je popularan, ali manje nego kupnja investicijskog zlata. Bilo je to više prije, sada je malo u padu, međutim, na dnevnoj bazi nam dolaze klijenti koji imaju nešto doma, shvaćaju da im to ne služi ničemu pa si to pretoče u novac. A čak dođu s nakitom i prodaju nakit i za novac koji dobiju od nas kupe polugu. To je, recimo, mudar potez. Dosta prepoznaje taj vid ulaganja”, rekla je.

“A bilo je i zlatnih zubi”, dodala je.

