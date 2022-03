Podijeli:







Izvor: Pixbay/ilustracija

Hrvatska ima dovoljno šećera za svoje potrebe pa nema potrebe za nervozom, panikom i dodatnom kupovinom, istaknuto je u utorak na dodjeli nagrade "Zlatna repa".

Na dodjeli te nagrade najboljim proizvođačima, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak kazao je kako je ukupna prošlogodišnja proizvodnja iznosila 135 tisuća tona, uz prinos veći od europskog.

Ističe kako je sjetva šećerne repe pri kraju, posijano je 90 posto predviđenih površina, a svi klimatski uvjeti i agrotehnički rokovi su povoljni za kvalitetan ovogodišnji prinos.

Podsjeća kako Ministarstvo godinama potporama pomaže poljoprivrednicma koji proizvode šećernu repu.

Trogodišnji program je obuhvatio iznos od 60 milijuna kuna, nastavljamo s 12 milijuna kuna potpore iz novog programa, a u sklopu novog kriznog okvira, koji je otvoren temeljem ratnih zbivanja u okruženju, omogućit ćemo dodatnu potporu, kako proizvođačima šećerne repe, ali i ostalim poljoprivrednicima u poteškoćama, pojasnio je Majdak.

Predsjednik Uprave Hrvatske industrije šećera Željko Zadro rekao je kako je ove godine ugovorena sjetva šećerne repe na 10 tisuća hektara, od čega oko devet tisuća u Hrvatskoj i još tisuću u Mađarskoj.

Ističe kako je to je pad od deset posto u odnosu na prošlu godinu, ali unatoč tome smatra da opstojnost jedine preostale šećerane u Županji i proizvodnje šećerne repe ne smije biti ugrožena.

“Učinit ćemo sve da osiguramo šećer prvenstveno za hrvatsko tržište, a ako bude viška, to ćemo izvesti kao i do sada. Problem je što su cijene otišle u nebo, i šećerna repa više nije toliko atraktivna, ali to se rješava sustavom poticaja”, dodao je Zadro.

Upozorava kako je industrija šećera energetski vrlo intenzivna te da je prošlogodišnje povećanje cijene energenata prošle prouzročilo dodatni trošak od 120 milijuna kuna.

Kaže da šećerana u Županji, neovisno o dinamici isporuke plina iz Rusije, može funkcionirati na plin i na mazut.

Koliko će to koštati, nitko ne zna, ali bitno je da se prerada može odvijati, poručio je Zadro.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.