Hrvatski start up Make IT Easy na Funderbeamu prikuplja 1,5 milijuna eura

Izvor: Shutterstock/ilustracija

Hrvatski start-up Make IT Easy u utorak je na platformi Funderbeam pokrenuo novu ciklus financiranja, a cilj mu je prikupiti 1,5 milijuna eura koje će iskoristiti i za iskorake na europsko i američko tržište.

Nakon uspješne prve runde prikupljanja kapitala i razvoja mobilityONE, hrvatskog softvera za menadžment mobilnosti i upravljanje voznim parkovima kompanija i pametnih gradova, startup Make IT Easy započeo je prikupljanje novih investicija, pa je u prostorijama Zagrebačke burze potencijalnim investitorima predstavio plan za širenje u Europi i Americi.

“Make IT Easy otvara novi ciklus financiranja, koji započinje danas na Funderbeam platformi za investiranje koju u regiji predstavlja Zagrebačka burza. Cilj nam je tijekom kampanje ukupno prikupiti 1.5 milijuna eura, od čega smo 150 do 300 tisuća namijenili manjim i privatnim ulagačima na Funderbeamu kojima želimo zahvaliti na dosadašnjoj podršci. Time započinjemo novo poglavlje za naš mobilityONE, koji će postati prvi hrvatski izvozni proizvod u domeni upravljanja mobilnom imovinom i resursima voznih parkova. Radi se o tržištu koje će do 2030. godine narasti na minimalno 30 milijardi dolara”, izjava je predsjednika uprave startupa Make IT Easy Mladena Hercega koja se prenosi u priopćenju.

Herceg je napomenuo da su se nakon nastupa na vodećim sajmovima mobilnosti u Europi osvjedočili da su razvili unikatno rješenje, koje će značajno doprinijeti tranziciji mobilnosti u kompanijama i pametnim gradovima, uštediti im resurse i vrijeme, poboljšati procese korištenja i održavanja vozila te povećati transparentnost i smanjiti troškove i emisije CO2.

“Naša nova platforma već tri mjeseca je u intenzivnom testiranju kod više kompanija u regiji i u Europi, s gotovo 100.000 vozila“, otkrio je Herceg.

Direktor Funderbeama za srednju i istočnu Europu Ognjan Despot ocijenio je da je hrvatska start-up scena u strelovitom rastu, pri čemu ga posebno veseli što je ovo već drugo veliko prikupljanje investicija na Funderbeamu u manje od mjesec dana.

“U Hrvatskoj imamo niz izvoznih proizvoda koji mogu stajati uz bok velikim svjetskim igračima, kao i dobrih poslovnih ideja koje će tek ugledati svjetlo dana. Zato Funderbeam, kao globalna digitalna platforma, omogućava startupovima i biznisima u razvoju prikupljanje kapitala pod povoljnijim uvjetima od venture capitala i drugih oblika ulaganja. Funderbeam želi biti pouzdan partner hrvatske pameti i nova runda investicija za mobilityONE softver samo je još jedna potvrda da se krećemo u pravom smjeru”, izjavio je Despot, podsjetivši i da su hrvatske tvrtke preko Funderbeama već prikupile više od šest milijuna eura ulaganja, dok su ukupna ulaganja preko Funderbeama veća od 50 milijuna eura.

Inače, vodeći investitor u Funderbeam kampanji bit će poznati hrvatski rally vozač Juraj Šebalj, koji uz to ima i ulogu brand ambasadora za mobilityONE.

