‘Neizvjesnost je ogromna, ovisno o tome hoće li prevladati bojazan od više inflacije ili strah od recesije koja bi mogla ublažiti inflatorne pritiske. Nema više najavljivanja poteza, monetarna politika se doslovno određuje od sastanka do sastanka‘, rekao je glavni ekonomist HNB-a.

HNB je procijenio kako će inflacija u Hrvatskoj u sljedećoj godini biti 4,6 posto. No to je bila projekcija prije ljeta, a do danas su cijene plina drastično porasle. ‘Naše interne – još uvijek ih nismo objavili – projekcije govore o očekivanoj inflaciji od šest do sedam posto u idućoj godini. Ako dođe do smanjene dostupnosti plina, to će se vjerojatno više odraziti na gospodarski rast nego na inflaciju. Ali to je jedan od faktora koji bi mogao potaknuti recesiju’, rekao je Šošić za Bloomberg Adriju, piše Tportal.