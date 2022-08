Podijeli:







Izvor: Jurica Galoic/PIXSELL

Ulazimo u sam kraj vrhunca vrlo uspješne ljetne turističke sezone čije su brojke dosegle te u određenim segmentima i destinacijama čak i premašile one iz rekordne 2019. godine.

Uspoređujući brojke nemoguće je ne oteti se dojmu kako je turistička 2022. godina već među najuspješnijim godinama hrvatskog turizma. Od početka godine Hrvatsku je posjetilo više od 12 milijuna turista koji su ostvarili oko 70 milijuna noćenja, a naša je zemlja, unatoč oporavku ostalih destinacija na Mediteranu, koje su bile znatno pogođenije pandemijom, zadržala odlične rezultate i trenutačno ostvaruje 95 posto turističkog prometa u odnosu na dosad rekordnu 2019. godinu.

Možemo li biti zadovoljni ostvarenim rezultatima, što donosi nastavak godine te koje promjene hrvatski turizam može očekivati u nadolazećim godinama, za Novi list govorila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

“Turistička 2022. godina je dosad zaista bila odlična. Još uvijek smo u jeku ljetne sezone gdje u Hrvatskoj boravi više od milijun turista dnevno. No, naglasila bih prije svega da smo zadovoljni cijelom godinom, a ne samo ljetnom sezonom. Tijekom proljeća ostvarili smo izvrsne rezultate, ostvareno je čak pet milijuna dolazaka turista što je posebice važno jer je upravo početak godine donio velike stresove, od geopolitičkih, do širenja nove i zaraznije varijante covida-19. Unatoč tomu, u prvom tromjesečju ove godine, prema podacima HNB-a, imali smo najveće prihode od stranih turista u povijesti kada je u pitanju to razdoblje.

Vjerujem da je razlog tome što smo se uistinu dokazali kroz dvije pandemijske godine i pokazali i starim i novim gostima da brinemo za njihovu sigurnost, a ujedno i da je Hrvatska destinacija koja nudi brojne i različite kvalitetne sadržaje. U doba pandemije smo dobro iskoristili povoljnu epidemiološku situaciju, kao i činjenicu da smo za mnoge Europljane autodestinacija, a turisti su imali prilike upoznati Hrvatsku u kojoj nije bilo masovnog i prekomjernog turizma kakvom smo svjedočili 2019. godine. Ubrzali smo i unaprijedili mnoge procese, osobito digitalizaciju, a dobili smo i poticaj za promišljanje kako pružiti kvalitetniju uslugu”, rekla je Brnjac.

Turistička sezona bilježi odlične rezultate i Hrvatska ostvaruje 95 posto turističkog prometa iz 2019. godine. Što se očekuje u nastavku sezone te hoćemo li uspjeti nadmašiti rekorde?

“U ljetnoj sezoni ove godine opet smo među najtraženijim destinacijama u Europi te smo jedna od rijetkih destinacija koja je već u ovoj godini dosad dosegla rezultate iz razdoblja pretpandemijske 2019. godine. Ako gledamo financijski, ove godine ostvarujemo za 33 posto bolje rezultate nego li 2019. godine, a već tijekom rujna očekujemo da ćemo nadmašiti 28 milijardi kuna, kolika je bila vrijednost fiskaliziranih računa u čitavoj 2019. godini. Dodatno veseli što su rezervacije za jesen vrlo dobre te očekujemo nastavak pozitivnih trendova i u nastavku godine. To je turizam kakav želimo, cjelogodišnji, kvalitetan i održiv. U konačnici ne treba zaboraviti, uz višemilijunske dolaske turista iz cijelog svijeta, turizam predstavlja veliku pozornicu na kojoj predstavljamo sve ono što Hrvatska ima i nudi”, rekla je ministrica Brnjac za Novi list.

