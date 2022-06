Podijeli:







Izvor: N1

SDP je u utorak predstavio svoje antiinflacijske mjere, a u studiju N1 uživo o njima je govorio potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.

Kaže da vlada olako tretira inflaciju time što je donijela mjere koje su nedovoljne.

“Ovo je uvozna inflacija, Vlada nema nekakav veliki utjecaj na rast cijena. Naša kritika je da ona tome pristupa parcijalno i paušalno. Nisu napravili sveobuhvatan paket koji bi imao utjecaj na više skupina građana. Mi smo čak bili brži od njih”, rekao je Hajdaš Dončić.

Kako navodi, inflacija nije ista za sve.

“Oni koji najviše troše na hranu i energente već sada imaju inflaciju od gotovo 20 posto, a oni najbogatiji inflaciju zapravo niti ne osjećaju, već svoj višak kapitala pakiraju kao nekretnine. Vidite da je posljedica toga galopirajući rast cijena nekretnina. Kao odgovorna i nepopulistička stranka, mi smo danas predstavili jedan sveobuhvatan i širok paket ekonomskih mjera, za kojeg smatramo da je pravi SDP-ov inflatorni štit za sve društvene kategorije u Republici Hrvatskoj. To bi koštalo oko pet i pol milijardi kuna. Novac dolazi iz povećanog prihoda trošarina i povećanog prihoda od PDV-a, koji će se u ljetnim mjesecima povećati”, rekao je.

Kako navodi, Vlada se nije odrekla trošarina.

“Ona je smanjila trošarine, a postoji mogućnost da se one dodatno smanje. Minimalna trošarina može biti 2,72 kune po litri, a trenutna je 3,6 kuna”, navodi Hajdaš Dončić.

Poduzetništvo, umirovljenici i energetika su, kako navodi, tri stupa na kojima stoji prijedlog SDP-a.

“Smatramo da će velik broj industrija teško preživjeti i doći će do ukidanja radnih mjesta. Kafićima, pekarnicama i frizerskim salonima, primjerice, je električna energija poskupjela dva do tri puta. Predlažemo da svi oni s prihodima manjima od 4000 kuna također dobiju i energetski dodatak. Predlažemo i da se na jesen krene u rebalans kako bi se ova krizna godina preživjela, kao i svojevrsnu solarnu revoluciju, naročito u priobalju. To znači da se treba hitno i odmah subvencionirati postavljanje solara, ukine se do 25 posto PDV i naprave kreditne linije od 1 do 2 posto. U ovom se trenutku zalažemo za indeksaciju mirovina po indeksu potrošačkih cijena. Ako ste vi kao umirovljenik početkom godine za 1000 kuna mogli kupiti 100 litara mlijeka, tražio da se i na kraju godine kupi jednaka količina. Smatramo da bi u ovim vremenima formula za izračun mirovina trebala biti drugačija nego do sada”, rekao je.

Kritika vladi

Ponavlja da vlada kasni s donošenjem mjera.

“Mjere koje je prva vlada donijela su gotovo identične onima koje je SDP predložio dva mjeseca ranije. Ovo što sada predlažemo smatramo da treba provesti odmah i sada. Tko zna što će donijeti jesen”, poručuje Hajdaš Dončić.

Tvrdi da premijer Plenković ne mari za prosječne građane u Hrvatskoj.

“Pitanje je pristupa, ljudi ne žive dobro. Ja znam puno bolje od njega, to odgovorno tvrdim. Ja sam klošar, družim se sa svima i svakim. Smijte se slobodno, ali ja idem svugdje i svagdje. Ja to zovem klošarenjem u modernom slengu”, rekao je Hajdaš Dončić.

