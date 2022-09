Podijeli:







Izvor: N1

Goranko Fižulić, bivši ministar gospodarstva i kolumnist Telegrama, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao opskrbu plinom ove zime kao i aferu u Ini.

Komentirajući procjenu vodeće američke investicijske banke Goldman Sachs prema kojoj će europske zemlje moći izdržati smanjenje ruskog izvoza plina jer su, izgleda, riješeni problemi s opskrbom, Goranko Fižulić je rekao da su neke procjene, očito, bile točne:

VEZANE VIJESTI Poznat datum isplate i iznosi energetskog dodatka za umirovljenike Goldman Sachs: Cijene plina u Europi će ove zime vjerojatno naglo pasti

“Procjene su prije nekoliko mjeseci bile da će se Europa moći odreći ruskog plina skroz do 2024. Kako je to išlo ove godine, da je uvoz ruskog plina samo 9%, a bio je 40% prošle godine u ovo doba, vjerujem da je moguća, to pokazuje snagu Europe i EU-a kad nešto odluči, da to može učiniti. Barel nafte trenutno košta manje nego u listopadu prošle godine. Prognoze su se pokazale pogrešne. Bili smo u pravu svi koji smo rekli da se ruska nafta može eliminirati. Isto će se dogoditi i s ruskim plinom, i prije nego što smo mislili.”

“Vjerujem da su cijene plina, ako ne bude jaka zima, dosegle svoj maksimum”, dodao je.

Komentirajući plinske bušotine u Hrvatskoj i domaći kapacitet istaknuo je da država ne koristi dovoljno vlastite izvore:

“Prije desetak godina većinu plina Hrvatska je dobivala iz vlastitih polja. To je palo na četvrtinu potrošnje, nažalost. Ne postoji svijest u Hrvatskoj kolika je vrijednost tog plina. 2020. od koncesija Ine naplaćeno je manje od 70 milijuna kuna što znači da je vrijednost izvađenog plina bila 100 milijuna eura. Ista je količina plina ove godine, a prihod Ine bi trebao biti više od milijardu eura.

Za ilustraciju, dvije bušotine kanadske tvrtke koja je dobila mogućnost eksploatacije u hrvatskom panonskom podzemlju u istočnoj Slavoniji, trebale bi davati godišnje vrijednost od 200 milijuna eura, a to je samo 11% ukupnih količina. Država s njima ima sklopljenu podjelu dobiti i to znači da će u hrvatski proračun iz te dvije bušotine doći 80 milijuna eura godišnje, po procjeni.”

“Oporezivanje ekstraprofita ključno”

Komentirajući posljedice afere u Ini istaknuo je da je ispod radara prošlo nedavno priznanje predsjednika Uprave Ine da su plin prodavali nizu tvrtki:

VEZANA VIJEST Orban će korporacijama oduzimati višak zarade. Što je to uopće ekstraprofit?

“Predsjednik uprave Ine je u intervjuu Jutarnjem listu priznao da je Ina prodavala plin ne samo PIS-u i OMS-u, nego nizu tvrtki – on to objašnjava katritativnim razlozima praktički. Tako je priznao ono što je Škugor potvrdio Uskoku da je to bila praksa, poslovna politika. Nekoliko se pitanja postavlja – mali opskrbljivači ispadaju s tržišta, tko su tvrtke kojima je to Ina prodavala? To ne znamo. Druga loša stvar je što je Ina trgovačko društvo koje ima dva velika dioničara i sijaset malih i mora prodavati po burzovnoj cijeni. Treće, tko ima pravo Budimpešta ili Zagreb koji će odrediti tko treba biti povlašteni kupac? Afera Škugor je trenutno u drugom planu, ali mislim da je priznanje predsjednika Uprave Ine ključno za razumijevanje hrvatskog plinskog tržišta.”

Smatra da je oporezivanje ekstraprofita ključno: “Von der Leyen će predstaviti program kako energetski prebroditi zimu i po jednoj od tri točke ključno je oporezivanja ekstraprofitna naftnih kompanija jer nikako nisu zaslužne za to što se dogodilo s robom koju prodaju.”

“Svaki dioničar ima pravo postaviti pitanje odgovornosti onih koji su odlučili burzovni artikl poput plina prodavati ispod cijene. Radi se o diskrecijskom odlučivanju, a to se ne može”, zaključio je o Ini.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.