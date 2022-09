Goldman Sachs: Cijene plina u Europi će ove zime vjerojatno naglo pasti

Podijeli:







Izvor: Siese VEENSTRA / ANP / AFP

Europske zemlje moći će izdržati smanjenje ruskog izvoza plina jer su, izgleda, riješeni problemi s opskrbom, pokazuje analiza vodeće američke investicijske banke Goldman Sachs.

Banka navodi da će se cijena plina ove zime vjerojatno više nego prepoloviti jer su članice EU-a uspješno radile na tome da se izbjegne velika nestašica plina. Goldman Sachs je jučer izvijestio kako smatra da će europske veleprodajne cijene prirodnog plina pasti s oko 215 eura na ispod 100 eura po megavat satu do kraja prvog kvartala sljedeće godine, pod pretpostavkom prosječnih zimskih vremenskih uvjeta; što je znatno ispod prethodno predviđenih 213 eura.

“Europa je ovaj problem uspješno riješila tijekom protekle godine dana”

Europske zemlje požurile su napuniti svoja skladišta plina prije zime nakon što je ruski Gazprom smanjio isporuke, uključujući i onu kroz važan plinovod Sjeverni tok 1. Ogromna navala na zalihe podigla je veleprodajnu cijenu plina. Gazprom je ovog mjeseca produžio obustavu protoka plina kroz plinovod, ne navodeći u kojem će ga vremenskom periodu ponovno pokrenuti.

“Neodređeno smanjenje izvoza kroz Sjeverni tok 1 ostavlja sjeverozapadnu Europu bez ikakvog ruskog plina. Mada se sada najčešće postavlja pitanje kako će ova situacija utjecati na skladištenje plina, bolje se zapitati kakav će efekt imati na cijene da bi se moglo nastaviti sa skladištenjem”, rekli su analitičari iz Goldman Sachsa.

“No, ovaj je problem Europa uspješno riješila tijekom protekle godine dana, kombinacijom smanjenja potražnje za plinom unutar Europe i među kupcima drugdje u svijetu; što je rezultiralo natprosječnim povećanjem zaliha”, dodaju.

Osjećaj olakšanja nakon što se preživi zima

Goldmanovi analitičari očekuju da će skladišni kapaciteti biti popunjeni u prosjeku 90% do kraja listopada i da će ostati popunjeni više od 20% do kraja ožujka sljedeće godine, piše The Guardian.

“Vjerujemo da će trenutna žurba za smanjenjem potražnje postupno zamijeniti osjećajem tržišnog olakšanja jer se preživjela zima”, smatra Goldman Sachs.

Jučer je procurio dokument koji pokazuje da EU odustaje od nametanja gornje granice cijene ruskog plina, ali da nastavlja s porezima na višak dobiti energetskih kompanija, prenosi Index.

