Francuski lanac zamrzava cijene određenih namirnica. Hoćemo li i mi tim putem?

Izvor: Image by Photo Mix from Pixabay

Nakon što je jedan francuski maloprodajni trgovački lanac najavio da će zbog visoke inflacije zamrznuti cijene stotinu svojih najprodavanijih proizvoda tijekom 100 dana, odlučili smo provjeriti je li takvo što moguće i u Hrvatskoj i ima li uopće takva antiinflacijska mjera smisla. Inflacija je kod nas, gotovo dvostruko veća nego u Francuskoj, premašila je 12 posto, a građani se boje da će biti još gore.

Kupovanje na sniženjima i akcijama Hrvatima nije ništa novo – jedino tako može se ponegdje uštedjeti.

“Definitivno je sve skuplje. S obzirom da sam u mirovini gledam svaku cijenu i obično svi idemo gdje su sniženja. I oni koji nisu u mirovini, primjećujem, i oni koji jesu”, kaže Zdravka iz Zagreba.

Dodaje kako je trgovačkim lancima bitno da zarade, a kupci nek se snađu kako znaju.

Jedan francuski maloprodajni trgovački lanac najavio je da će u vremenima inflacije i oni podnijeti teret kako bi pomogli građanima pa su zamrznuli cijene hrane, odjeće, deterdženta, higijenskih potrepština, na 100 dana. Mogu li to i hrvatski?

“Pa ja mislim da da. Stalno govore imamo ovo, možemo ono, mi ćemo ovo, pa neka i naprave nešto i po tom pitanju”, smatra građanka Đurđa.

Poslali smo zato upite trgovačkim lancima koji posluju na području Hrvatske i pitali promišljaju li i o toj mogućnosti.

Iz domaćeg trgovačkog lanca Konzum odgovorili su da u okviru svog programa “trajno niske cijene” imaju više od sto artikala. Također, da u dogovoru s dobavljačima imaju stalne akcije pojedinih artikala, ali kada govorimo o zamrzavanju cijena, kažu, to nije moguće, i to zbog stalnog rasta proizvođačkih cijena.

Je li potez francuskog lanca realna pomoć kupcima ili marketinški trik. Ako se pita HGK, potonje.

“To realno nije moguće očekivati kod nas jer u ovih zadnjih šest mjeseci svjedoci smo inflacije gdje su pojedini artikli poskupjeli i za sto posto i nijedna trgovačka marža to ne može izdržati. Mislim da bi to bez odluke da se zamrznu proizvođačke cijene, odnosno cijene distributera, bilo pogubno za trgovinu i da trgovina na to nikad ne bi mogla pristati”, navodi Ivan Katavić iz Udruženja trgovine pri HGK.

Na cijene proizvoda utječu brojni vanjski čimbenici

Odgovori trgovačkih lanaca na naše pitanje o potencijalnom zamrzavanju cijena upravo je na tom tragu. Kažu da nije moguće jer na cijene proizvoda utječu brojni vanjski čimbenici.

“Činjenica je da to nije nekakvo dugoročno rješenje, a da kažemo, dugoročno rješenje ne mogu ponuditi sami trgovci, nego to mora doći u dogovoru s državom koja će im, vjerujem, sufinancirati određeni iznos ulaznih troškova, prije svega energenata”, naglašava Goran Pavlović s portala Ja trgovac.

Pa lanci nude sniženja, akcije ili pak, kako to nazivaju, trajno niske cijene. Da bi prošao jeftinije, kupac mora istražiti ponudu više različitih trgovina. Koliko god zamrzavanje cijena zvuči primamljivo, neki među njima stvari gledaju i iz drugog ugla.

“Dobro bi bilo, ali bi opet bio i šok da se vrate na staro. To bi meni osobno bilo kao da ništa nije ni bilo. Koliko bih malo uštedjela toliko bih opet morala duplo platiti drugi put, ili za mjesec, dva ili tri”, kaže Štefanija iz Zagreba.

Da to nije dobro rješenje, slažu se i iz Udruge Potrošač.

“Mjere zamrzavanja nisu konkretne i kvalitetne zato jer kad prođe određeno vrijeme, karikiram evo, ako nešto košta deset kuna i zamrzne se cijena na dva mjeseca i nakon dva mjeseca se odmrzne, ta cijena skoči na dvadeset. Koliko to stvarno pomaže potrošaču?”, ističe Igor Vujčić iz Udruge Potrošač.

Kratkoročno bi možda uštedjeli, ali pitanje je što bi se dogodilo nakon što bi razdoblje zamrzavanja prošlo. Čini se da ono zasad u Hrvatskoj ionako nije realno pa konkretne mjere i pomoć građani i dalje očekuju od Vlade.

