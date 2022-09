Forbes: Dallas Cowboysi najvredniji klub na svijetu

Podijeli:







Izvor: Image by sandler482 from Pixabay

Američka profesionalna momčad u američkom nogometu Dallas Cowboys šestu godinu zardom predvodi listu najvrednijih sportskih klubova na svijetu prema specijaliziranom financijskom magazinu Forbesu.

Forbes je vrijednost Cowboysa procijenio na 8 milijardi dolara, što je čak 40 posto više od lanjske vrijednosti.

I na drugom i trećem mjestu nalaze se klubovi iz NFL-a, drugi su New England Patriotsi vrijednost kojih je procijenjena na 6.4 milijarde dolara, a treći aktualni prvaci Los Angeles Ramsi sa 6.2 milijarde.

Slijede dvije momčadi iz New Yorka, bejzbolski klub New York Yankees je četvrti s vrijednosti 6 milijardi dolara, a košarkaški sastav New York Knicks peti sa 5.8 milijardi dolara.

Najvredniji europski klub je europski nogometni prvak Real Madrid koji se nalazi na 13. mjestu sa 5.1 milijardi dolara.

Na listi 50 najvrednijih klubova čak 30 ih dolazi iz NFL-a, osam iz nogometa (četiri iz engleske Premier lige, dva iz španjolske Primere te po jedan iz Francuske i Njemačke), sedam ih je iz NBA, a pet iz MLB-a.

