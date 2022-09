Podijeli:







Izvor: N1/Ilustracija

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javne pozive za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) u obiteljskim kućama, te za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu, vrijedna 195 milijuna kuna.

“Sustavi korištenja obnovljivih izvora energije odlična su i okolišno prihvatljivija alternativa skupim energentima, a njihova primjena u obiteljskim kućama može osigurati energetsku neovisnost, povoljno djelovati na kućni budžet te na nacionalne ciljeve smanjenja korištenja fosilnih goriva”, rekla je Alenka Košiša Čičin-Šain, v.d. direktorice Fonda.

vezana vijest Medved: Vidjet ćemo gdje još ima prostora da se ubrza obnova

Pojasnila je da je u okviru poziva, sufinanciranje moguće dobiti za instalaciju fotonaponskih elektrana, ali i za sustave grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, u koje su uključeni sunčani toplinski kolektori, dizalice topline ili peći na pelete.

Za ovakve projekte, građanima je, ovisno o lokaciji, dostupno do 40 posto, do 60 posto ili do 80 posto prihvatljivih troškova.

Maksimalan iznos poticaja je do 128 tisuća kuna, a jedan od uvjeta za dodjelu je da kuća ima energetski razred C ili bolji u kontinentalnoj, odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj.

U Fondu kažu da iako je taj poziv vrijedan 95 milijuna kuna otvoren danas, s obzirom da je potrebno određeno vrijeme za pripremu dokumentacije za prijavu, sa zaprimanjem zahtjeva krenut će se od 15. studenoga.

Poziv će biti otvoren do kraja godine, zaključno s 31. prosincem ove godine, a svi zainteresirani će svoje zahtjeve moći dostaviti isključivo poštom.

Građani čije su kuće oštećene u potresu, Fondu će svoje prijave za energetsku obnovu dostavljati od 27. listopada.

Ukupno 100 milijuna kuna je dostupno kućama s područja Grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

S do 80 posto će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite.

Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna – 368 tisuća za mjere energetske obnove te dvije tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

Oba javna poziva namijenjena su prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.