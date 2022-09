Filipović: Nestašica proizvoda iz Vladinog paketa pomoći neće biti

Podijeli:







Izvor: N1

Ministar gospodarstva Davor Filipović poručio je u srijedu sa saborskog Aktualnog prijepodneva kako neće biti nikakvih nestašica proizvoda koji su obuhvaćeni Vladinim paketom mjera pomoći građanima.

„Devet artikala nikako ne može biti problem, nestašice neće biti“, odgovorio je ministar zastupnici Dragani Jeckov (SDSS) koja je upozorila na slučajeve da se kupnja proizvoda kojima je ograničena cijena, primjerice ulja, ograničava na dvije litre.

Filipović je objasnio kako je Vlada odučila ograničiti cijene devet proizvoda u dogovoru sa trgovačkim lancima i proizvođačima na tri mjeseca.

Premijer Andrej Plenković opetovao je Vladinu opredijeljenost za borbu protiv korupcije, neovisno o stranačkoj pripadnosti.

Hajdaš-Dončić: Kako je moguće da je u svim malverzacijama netko iz HDZ-a?

„U naše vrijeme borba protiv korupcije je horizontalna, ne vodimo računa o tome da zovemo ministra policije ili državnu odvjetnicu da dođu na brifing da čujemo što se događa u tajnim izvidima, pa da javimo nekom našem, kao što ste vjerojatno vi to činili“, odgovorio je SDP-ovu Siniši Hajdašu Dončiču.

Tog je zastupnika, naime, zanimalo, kako je moguće da se u svim krađama i malverzacijama, pronevjerama novca, od Ine preko HAMAG-a do ministarstava, ispostavi da je netko član HDZ-a?

VEZANE VIJESTI Aktualni sat obilježile opomene i izbacivanje, Plenković odgovarao na pitanja Mirela Ahmetović uzvratila Filipoviću: Pa ne bojite se valjda jedne komesarke

„Borba protiv korupcije podrazumijeva slobodan, neovisan, samostalan, nepristran rad policije, USKOKA, DORH-a i kad ta borba dođe do bilo koje osobe, bez obzira je li član neke stranke ili nije, nema razlike“, poručio je SDP-ovu zastupniku.

Kad je riječ o aferi u Ini, ponovio je kako postoji zakonski okvir za praćenje tijekova novca. „I gle, spriječena je krađa, otkriveni počinitelji, zamrznut novac na posebnom računu, to je borba protiv korupcije“, rekao je Plenković.

Ponovio je i kako nije bitno od kud su počinitelji. Ako su članovi stranke, tijela stranke reagiraju i čiste to, a vi se i dalje bavite izbacivanjem članova i smjenjivanjem predsjednika GO SDP-a Zagreba, rekao je Hajdašu Dončiću.

Lijepo vam je rekao Viktor Gotovac, koji je nosio Titovu bistu, kako ste stranka koja više vodi računa o partneru, nego o sebi, vi niste nikakvi nikakvi tirani, despoti, vjerojatno ste škole završili u Kragujevcu, dodao je premijer.

SDP-ov zastupnik ustrajava da se kriminal ne događa sam po sebi, nego kad netko dopusti da osobe s takvim sklonostima dođu u određene agencije.

„Ili ste vi za to znali, što osobno ne vjerujem, ili ste dopustili da ti ljudi bez vašeg znanja to rade“, rekao je premijeru, prozivajući ga da je HDZ okupirao sve institucije od lovačkog društva, do HEP-a i Ine.

O sisačkoj rafineriji

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) premijera je pitao zašto je, i na temelju kojih procjena Vlada donijela odluku o zatvaranju sisačke rafinerije, je li se vodila najboljim interesima Hrvatske?

Tko se sjetio da se ide u privatizaciju Ine, uzvratio mu je Plenković, podsjetivši Vidovića da je bio ministar u vladi Ivice Račana koja je to odlučila.

„Da sam bio premijer 2003. ili 2008. nikad ne bih takvu gigantsku kompaniju (privatizirao)“, istaknuo je, navodeći kako su 2016., kad je njegova vlada preuzela vlast, već napravljene studije o isplativosti.

Taj je proces otišao tako daleko što odlukama Račanove, što Sanaderove vlade, nikakve strateške odluke mene i moje Vlade nema, nije bilo, poručio je.

Plenković je podsjetio i da je Hrvatska, prije nešto više od godinu dana mađarskoj strani ponudila „pravu, ozbiljnu cijenu za ono što je bila stvarana vrijednost Molova udjela u Ini“, ali da oni na to nisu pristali.

Kao premijer ne mogu reći ‘dat ću što kod god treba, dat ću pet milijardi eura“, jer ću završiti u zatvoru, kazao je.

Na upit Zvonimira Troskota (Most) što će učiniti da građane zaštiti od energetskog uhljebarija, kakav je prisutan u HERA-i i sebe samog premijer je uzvratio podsjećanjem na Troskotovu izjavu da je najopasniji čovjek u Hrvatskoj te nabrojio postignuća u mandatu svoje Vlade, od rasta zaposlenosti, investicijskog rejtinga, rasta prosječen plaće, mirovina…

Samog Troskota, ali ni druge oporbene zastupnike takav odgovor nije zadovoljio, pa su premijera prozvali da drži političke govore i „bezobrazno“ izbjegava odgovor.

Arsen Bauk (SDP) ustvrdio je kako postoji obrazac po kojem premijer odgovara. „Vidi tko će mu sljedeći doći postaviti pitanje, ode na Google, vidi što je taj zastupnik ranije govorio i onda u tom smjeru priča. Predlažem da onda ubuduće na to mjesto dođe Google, a neka premijer u Vladi obavlja svoj težak i odgovoran posao”, kazao je Bauk.

„Ono što sam čuo na francuskom se kaže “L’etat c’est moi.”, što na vašem materinjem jeziku znači: “Država, to sam ja”, rekao je Troskot.

“Niste odgovorili na pitanje kako ćete zaštititi naše građane od uhljebarija zvanog HERA”, kazao je.