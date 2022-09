Podijeli:







Izvor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Tin Bašić s portala cijenegoriva.info bio je gost Novog dana. Posljednja uredba Vlade koja se odnosi na cijene goriva istječe danas, a Bašić navodi da bi Vlada danas trebala održati telefonsku sjednicu na kojoj će se dogovoriti oko nove uredbe.

“Tehnički aspekt uredbe trebao bi ostati isti, zamrzavaju se marže, snižene su trošarine. Što očekivati? Neće me iznenaditi ako dođe do rasta. S druge strane, imamo pripremu u medijima o paketu energetskih mjera za kućanstva i poduzetnike. Volio bih da cijene ostanu barem na istim razinama kao do sada, ali neće me iznenaditi ako dođe do poskupljenja”, kazao je Bašić.

Komentirao je koliko je ovo zamrzavanje cijena održiv model, navodeći da to ovisi o tome koliko to proračun države može izdržati.

“Država gubi novce na trošarinama. Koliko dugo je to održivo – mislim da je jedini pravi odgovor koliko to državni proračun može izdržati. Tržište je jednostavno – cijena je onakva kakvu je kupac spreman prihvatiti, hoće li standardno ili premium gorivo”, istaknuo je.

Bašić se nada da ćemo se okrenuti obnovljivim izvorima energijama te da je u planu i mogućnust donošenja mjera gdje fosilna goriva možemo zamijeniti drugim izvorima energije.

“Znam da je to u nekoj sferi znanstvene fanatastike u Hrvatskoj, ali s nekim se jednostavnim stvarima može postići puno toga. Premijer je najavio nultu stopu PDV-a na solarne panele. Neka mi netko objasni kako ih onda misli staviti na stambene zgrade. Zakonski, neprovedivo je”, tvrdi Bašić.

Osvrnuo se i na cijene goriva u regiji, navodeći da su cijene u Hrvatskoj bliže europskim cijenama.

“Mi plaćamo neku europsku cijenu i mislim da nećemo puno kaskati za europskim cijenama, kako goriva, tako i s ostalim energentima. Ne možemo se uspoređivati s istočnim susjednima, BiH, Srbijom… Kao prvo, porezni sustav je drugačiji. Mađarska je priča za sebe. Moramo biti svjesni da ćemo cijene imati bliže europskima, a plaće nam nisu dostigle tu razine”, kazao je Bašić.

Na pitanje koji automobil odabrati – benzinski, dizelski ili električni – Bašić odgovara da nije moguće jednoznačno odgovoriti.

“Ako ima viška novca, volio bih da se pokuša s električnim autom. Ali, ako idete na more električnim automobilom, a baterija je na kraju, treba vam 45 minuta da napunite. Ako ste peti na redu, čekat ćete šest sati”, kazao je Bašić.