Izvor: JOHN MACDOUGALL / AFP / ILUSTRACIJA

Energetski stručnjak Miro Skalicki u N1 Studij uuživo komentirao je situaciju s energentima te europsku ovisnost o ruskom plinu. Naglasio je da se Europa ne postavlja previše jasno prema Rusiji, ali i da je Hrvatska u boljoj situaciji od nekih drugih zemalja.

Spekulira se da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao zadržati Sjeverni Tok 1 zatvorenim nakon što istekne rok za rutinsko održavanje. MMF je upozorio ako Rusija potpuno prekine opskrbu Europe plinom, BDP će u zemljama najovisnijima o ruskom plinu pasti za do 6%, zbog čega će pasti u recesiju.

“Prema zadnjim informacijama mogao bi pustiti i određene količine plina bi mogle poteći, koliko upitno je. Neupitno je da su ventili na tim plinovodima u Putinovim rukama pa neoprezne izjave iz Europe mogu ponovno izazvati problem. Mislim da je došlo do laganog smirivanja ako pogledamo dogovore za hranu, i sad za plin”, rekao je Miro Skalicki naglasivši:

“Europa je svjesno gradila ovisnost o ruskim energentima desetljećima. Mislim da je EU od ekstrema, gdje smo gradili ovisnost, otišla u drugi ekstrem, bilo je i neopreznih izjava iz EU-a – malo se priča o ukidanju uvoza, malo o smanjenju, nije uopće jasno koje su ideje. Treba smanjiti uvoz, ali Rusija je prirodni izvor energenata za cijelu Europu pa ni postojeća politička struktura neće ostati unedogled, Rusija je logičan energetski izvor. Europa se nije na vrijeme počela pripremati, sad rade krizne planove ako ne bude plina. I opet su kontradiktorne izjave u EU-u, sami sebe demantiraju.”

“Hrvatska u nešto boljoj situaciji nego druge zemlje”

Na pitanje kako stoji Hrvatska Skalicki ocjenjuje:

“Po pitanju kapaciteta LNG-a, on je koliko Hrvatska troši godišnje plina, plus imamo neke domaće izvore 30 posto. Hipotetski, Hrvatska bi trebala biti pokrivena. Pitanje je tko ima zakup LNG terminala, ugovore ne znam i može li Hrvatska vlada utjecati da taj plin ostane u Hrvatskoj, to ne znam. Dođe li do nestašice plina, svatko će pokušati ugrabiti što može. Doći će do natezanja. Što se tiče kapaciteta, tu je, a može li sav plin ostati u Hrvatskoj, ne znam jer su 80 posto kapaciteta zakupile strane firme. Hrvatska je u nešto boljoj situaciji nego druge zemlje.”

Ističe da će plivajući terminali biti presudni: “Velika je potraga i potreba za plivajućim terminalima jer su najbrže rješenje za dobavu plina, no stručnjaci upozoravaju kod nafte je lakše zamijeniti rusku naftu jer izvoznih terminala ima puno više. Ako govorimo o plinu, to je teže. Tek prije desetak godina plin se počeo komercijalno prevoziti brodovima kao nafta kad je stvorena tehnologija ukapljivanja tog plina. On se mora ohladiti na minus 160 stupnjeva da bi se mogao prevoziti. Izvoznih terminala plina nema puno u svijetu.”

Skalicki je napomenuo da cijena nafte nije tako strašno porasla te da je situacija kod plina i struje gora. “Cijene su skoro deset puta više u odnosu na one zadnjih desetak godina. Fokus treba staviti na plin i struju, pogotovo za građanstvo.”

Rekao je da su Vladine mjere bile nužne, no sam bi neke primjere riješio drugačije: “Osobno mislim da bi bilo bolje rješavati vaučerima za najsiromašnije jer ovako se sufinanciraju i ljudi koji si mogu priuštiti i jahte, i brodove, i skupe automobile, to možda nije najbolje rješenje. Smanjenje PDV-a na plin je trebalo povući, a najesen će trebati dodatne mjere.”

O mogućim redukcijama najesen rekao je: “Mislim da je ključno da Europa uspije doći do dogovora s Rusijom da krene normalna dobava plina – onda će se proizvoditi i struja. Mislim da je to kritično. Ako ne bude plina, moguće je da će doći do nekih redukcija.” Dodaje da su preporuke građanima za smanjenje grijanja populističke mjere, a i stižu prekasno.

“Dobava će uvijek prvo biti za domaćinstva, ali to se negativno reflektira na industriju i ekonomiju. Mislim da Europa sama sebi puca u nogu s ovim mjerama i radi si veću štetu nego što radi Rusiji. Ako smanjite uvoz plina za jednu trećinu, a plin je poskupio osam puta, Rusija je zaradila više sa smanjenim količinama nego prije rata u Ukrajini.”

