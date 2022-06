Elon Musk poručio radnicima Tesle: vratite se u ured ili napustite tvrtku

Podijeli:







Izvor: Britta Pedersen / POOL / AFP / Ilustracija

Glavni izvršni direktor tvrtke Tesla Inc traži od zaposlenika da se vrate u ured ili napuste kompaniju, prema e-mailu koji je poslao zaposlenicima, a u koji je uvid imao Reuters.

“Svi radnici Tesle moraju u uredu provesti barem 40 sati tjedno”, napisao je Elon Musk u mailu koji je poslao u utorak navečer. “Ako se ne pojavite, pretpostavit ćemo da ste dali otkaz”. “Što ste stariji, to viđeniji morate biti”, piše Musk. “Zato sam ja toliko dugo živio u tvornici – kako bi radnici na traci vidjeli da i ja radim uz njih. Da to nisam učinio, Tesla bi odavno bankrotirala.”

Dva su izvora potvrdila vjerodostojnost maila koji je Reuters pregledao. Tesla nije odgovorila na zahtjev za komentarom.

Velike tehnološke tvrtke u Silicijskoj dolini ne traže od radnika da se vrate u urede na puno radno vrijeme, što zbog otpora pojedinih radnika, što zbog ponovnog porasta broja slučajeva koronavirusa u Kaliforniji.

Tesla je svoje sjedište premjestila u Austin u Teksasu, no dio je ostao u području zaljeva San Francisca. “Naravno, postoje i tvrtke koje ovo ne traže, no kad su one posljednji put lansirale novi vrhunski proizvod? Ima već neko vrijeme”, napisao je Musk u mailu.

Jedan je zaposlenik tvrtke upitao: “Kad bi došlo do masovnog egzodusa, kako bi Tesla završila projekte? Mislim da investitori ne bi bili baš presretni”.

Skupina za zaštitu prava radnika u Kaliforniji smatra da Musku nije bitna sigurnost radnika i da je to dobro dokumentirano.

Stephen Knight, izvršni direktor Worksafea napisao je u mailu agenciji Reuters da je “Teslin nemar oko sigurnosti radnika nažalost dobro dokumentiran, što uključuje i ismijavanje zavoda za javno zdravstvo na početku pandemije”, napisao je.

Musk je u svibnju 2020. ponovno otvorio tvornicu Tesle u Fremontu u Kaliforniji, kršeći pritom mjere sprečavanja širenja koronavirusa okruga Alameda.

Kompanija je zabilježila 440 slučajeva zaraze u u tvornici od svibnja do prosinca 2020.

Musk je umanjivao rizike od koronavirusa rekavši da je “panika oko koronavirusa glupa” te da su djeca “u biti imuna” na koronu. Kasnije je dvaput imao covid. Musk je prošli mjesec kazao da “Amerikanci pokušavaju izbjeći odlazak na posao”.

Dok su neki veliki poslodavci dugoročno prihvatili rad od kuće, drugi, kao što je primjerice Alphabet Inc-ov Google, traže od radnika da se postupno vrate u urede.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.