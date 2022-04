Kad nas očekuje vrhunac inflacije?

Podijeli:







Izvor: Ilustracija/Unsplash

Prognoze gospodarskoga rasta MMF-a su lošije. Zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji Međunarodni monetarni fond smanjio je prognozu gospodarskoga rasta za 143 zemlje svijeta u ovoj i sljedećoj godini, ali to ne znači da će biti recesije, bit će rast, kakav-takav, tvrdi ekonomski analitičar Damir Novotny.

MMF Hrvatskoj predviđa rast od 2.7 posto u ovoj godini, što je upola manje nego u jesenskim prognozama. Ekonomski analitičar Damir Novotny je za HRT objasnio da je hrvatska ekonomija u prošloj godini ostvarila rast, vratili smo gubitak 8 i nešto. “Ekonomisti gledaju te promjene BDP-a kao agregatno stanje, kako će se odraziti na pojedine slojeve društva, to će vrijeme pokazati”.

“Netko će izgubiti, netko će dobiti jer, kada je inflacija u pitanju, dolazi do preraspodjele ekonomskih resursa i to je jedan poseban porez koji nije deklariran, ali je porez. No inflacija je još uvijek relativno niska i ne možemo reći da prijeti hiperinflacija iako opasnost uvijek postoji”, rekao je Novotny.

“Niže prognoze rasta i ono što je još važnije – neizvjesnost koju ovo vrijeme nosi znače manju potražnju za kreditima, a krediti su još uvijek najvažniji izvor zarade za banke”, rekao je Adrović.

Hrvatska u eurozoni

Napomenuo je i da će banke nažalost pogoršati i uvjete kreditiranja jer prijeti rast loših, odnosno nenaplativih kredita, pa se banke trebaju na neki način osigurati. Što se tiče kamatnih stopa, direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović očekuje rast, ali ne nagli.

Ekonomski analitičar Hrvoje Stojić smatra da će inflacija najesen dostići svoj maksimum, prije svega u Eurozoni, a kod nas će taj val kasniti, bit će pomaknut prema drugoj polovici godine.

Što se tiče uvođenja eura, tu se radi o političkoj odluci. Novotny vjeruje da će u siječnju 2023. Hrvatska biti članica europodručja i smatra da je to korisno jer u ovom trenutku bi to bio novi kišobran koji nas može zaštititi od većih šokova pa se toga ne trebamo bojati.

