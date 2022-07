Podijeli:







Ekonomistica i profesorica na Ekonomskom fakultetu Marijana Ivanov gostovala je u N1 Studiju uživo i komentirala ostavku ministra financija Zdravka Marića.

“I dalje tvrdim da je Marić najbolji ministar financija kojeg smo imali. On je prije svega makroekonomist i razumije funkcioniranje javnih financija, kao i poduzetništva. U toj širini je vrlo zaslužan za nekakve optimalne odluke koje su se donosile. To se nije svakome svidjelo, no bio je najbolji ministar kojeg smo imali u području financija”, rekla je Ivanov.

Navodi da dobro poznaje novog ministra financija Marka Primorca.

“On je moj kolega s fakulteta, kabinet do mene je. Imam jako lijepo mišljenje o njemu i znam ga od studentskih dana. Uvijek smo imali dobru suradnju, a nadam se i da će se uspješno snaći u novom, birokratskom svijetu”, rekla je.

Kako navodi, čak i ako nastupi recesija, bit će to recesija na razini Europe ili svijeta, što neće staviti veliki teret na Primorca.

“Mislim da je vrijeme ministra Marića bilo najizazovnije, a ovu odluku da ode vezujem uz to da je Hrvatska dobila zeleno svjetlo za uvođenje eura, tako da je u svojem mandatu Marić odradio cijeli taj važan proces. Smanjile su se i kamate po kojima smo se zaduživali, a i postigli smo povećanje kreditnog rejtinga. Tu je Marić također dao svoj doprinos”, rekla je.

Kaže da se Marić sada ne može baviti poslovima u privatnoj sferi i ekonomiji nakon napuštanja ministarske dužnosti.

“Bilo kakvi poslovi vezani uz donošenje odluka i vidokrug rada. Što se tiče institucija poput HNB-a, tu nema ograničenja. Praktično mu je sužen prostor narednih godinu dana”, rekla je.

Komentirala je mogućnost ulaska u recesiju.

“Očekivanja se konstantno mijenjaju. Prije mjesec dana bilo je izgledno da nećemo ući u takvo stanje, no Europa se svakim danom približava stanju recesije, što bi se odrazilo i na Hrvatsku. Kriza s cijenama energenata je stvarno ozbiljna. Ako je ovo bio vrhunac i ne bude daljnjeg rasta cijena, onda ćemo izbjeći recesiju. Ako ne, onda će se vidjeti efekti recesije”, rekla je.

Kaže da postoji mogućnost lančane reakcije na tržištu.

“Dobro je da su pale cijene energenata na svjetskim tržištima. Taj pad je rezultat straha od recesije”, rekla je Ivanov.

