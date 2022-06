“Dijelovi Hrvatske bi najesen mogli ostati bez prijevoza za učenike”

Podijeli:







Izvor: Ilustracija: Marijan Susenj/PIXSELL

Građani se u Njemačkoj tijekom cijelog lipnja, srpnja i kolovoza unutar Njemačke vlakom i javnim prijevozom voze za samo devet eura. O tome koliko je realno da se takav model plaćanja prijevoza uvede i u Hrvatskoj pričali smo s predsjednikom Koordinacije unutarnjeg javnog linijskog cestovnog prijevoza putnika pri HUP-u Hrvojem Meštrovićem.

“Model bi se vrlo jednostavno mogao primijeniti na razini svih gradskih putničkih prijevoznika, kroz HŽ putnički prijevoz i na razini svih županijskih linijskih prijevoznika na način da bi Vlada pokrivala razliku između prihoda i rashoda”, rekao je Hrvoje Meštrović.

VEZANE VIJESTI Nijemci iduća 3 mjeseca javni prijevoz plaćaju 9 eura, je li to moguće u RH? “Zagreb bi pristao na ideju neograničene mjesečne karte za javni prijevoz”

Međutim, u tom se kontekstu pojavio problem i prijevoznika školske djece. Prijevoznici upozoravaju da su im linije postale neisplative i da subvencije gradova i općina nisu dovoljne.

Na pitanje što će biti najesen i hoće li svi školarci, kojima je to potrebno, pronaći svoje mjesto u školskom autobusu, Meštrović objašnjava:

“To je korijen naših boli. Zadnjih nekoliko godina sve je manje i manje putnika, tj. učenika, radnika itd. To znači da isti autobusi imaju manje prihoda po putniku. To treba prevaliti na ostale putnike. Nalazimo se u začaranom krugu u prijevozu koji postaje neizdrživ. Ako se ovo ne riješi ubrzo, može se dogoditi da u određenim dijelovi Hrvatske ostanu bez prijevoza, učenici neće moći u škole, što će biti još teži život za naše građane. Iz perspektive prijevoznika ovaj problem treba što prije riješiti. Ministarstvo radi na tome, ali sve je to presporo. Model od 70 kuna moramo primijeniti kao rješenje, a ne iznimku i omogućiti našim građanima kvalitetniji život.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.