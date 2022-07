Podijeli:







Ekonomski analitičar Željko Ivanković komentirao je za Newsnight odlazak ministra Zdravka Marića.

Navodi da je Zdravko Marić bio vanserijski barem po tome što je gotovo najduži ministar financija. Nitko u povijesti Hrvatske nije tako dugo bio ministar financija.

Porezne promjene koje su uvedene u vrijeme njegova mandata, podizanje plaće općenito, podizane minimalne plaće, smanjivan je PDV za određene grupe proizvoda,.. uvijek su nekome pogodavale.

“Kad je htio uvesti porez na nekretnine onda se digla strašna buka protiv toga, ali on je u svakom trenutku na neki način komunicirao s određenom socijalnom ili ekonomskom skupinom”.

Dodao je da se Marić nikad nije uhvatio u koštac s iznajmljivačima apartmana jer bi to imalo i svoje političke, a i ekonomske efekte. Pitanje je kako bi prošle turističke sezone u vrijeme covida. Također nije promijenio disbalans prevelikog poreza na potrošnju (PDV) i premalog poreza na nekretnine.

“Porez na potrošnju daje stabilnost proračunu i ako uvodite zemlju u euro i imate određene proračunske ciljeve onda zadirati u nešto takvo je rizično iako bi bilo potrebno. Velika porezna refortma koja bi smanjila PDV, koji je regresivan porez, više pogađa manje imućne, a uvođenje poreza na nakretnine koji bi trebao više pogađati, pogotovo bi bio progresivan, imućne to je velika socijalna i ekonomska promjena. Za to treba biti mirna situacija i biti spreman izdržati poremećaje. To što to nije izvedeno govori da nije bilo hrabrosti, prave političke snage i da je postavljen jedan drugi ekonomski cilj, a to je bio ulazak u eurozonu”, objašnjava.

Hrvatski građani će ulaziti u eurozonu s manjom kupovnom moći

Hrvatski građani će ulaziti u eurozonu s manjom kupovnom moći. To je najveći problem s kojim se taj ulazak trenutno suočava, tvrdi. Inflacija koja je u Hrvatskoj visoka, 10.7 posto po zadnjem mjerenju, je i u odnosu na eurozonu viša.

“To u konačnici znači kao da Hrvatska ne ulazi s ovim nominalnim tečajem 7.53, koji drži skoro 29 godina, nego s jednim slabijim tečajem jer ako do 1. siječnja 2023. godine cijene zbog svih tih poremećaja porastu puno više nego u eurozoni to će biti kao da Hrvatska ulazi s lošijom pozicijom”.

Naglašava kako se s inflacijom u ovom obliku nismo susreli 40-ak godina.

“Novi ministar Primorac rođen je nakon inflacije ovog tipa. On je kao stručnjak sigurno jako dobro upoznat s hrvatskim fiskalnim sustavom, što se tiče ministarstva financija to je stvar karaktera, a što se tiče inflacije puno toga uopće ne ovisi o njemu. Međutim to nema veze jer hrvatski građani od njega i Plenkovića očekuju da se brinu za njih. Ne možete prevaljivati krivnju na Europsku centralnu banku, to je politička odgovornost.”

Nije siguran, kako kaže, koliko je Primorac svjestan, ali vjeruje da će postati. Smatra da je Marić imao veliki osjećaj za političku komunikaciju. Upravo zbog toga ga ljudi doživljavaju najboljim ministrom, što je davao dojam da vas uzima u obzir. Zato su mu opraštali neke ekvatantne probleme, kao što je problem s Agrokorom, Primorcu je teškoća što se susrućemo s inflacijom s kojom se nitko jako dugo nije susretao, zaključio je Ivanković.

Tvrdi da je politiku zapravo vodio Plenković i vjeruje da je puno toga Marić radio pod utjecajem u dogovoru s Plenkovićem zbog političkih okolnosti. Pretpostavlja da će u prvo vrijeme svakako Plenković voditi politiku i Primorac se neće ponašati kao netko tko iskače iz tračnica.

