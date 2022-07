Podijeli:







Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić u N1 Studiju uživo govorila je o gospodarskoj krizi i tome očekuje li nas recesija. Komentirala je kako su pandemija covida i rat u Ukrajini na rast cijena, a istaknula je da će jesen biti najteži dio godine.

“Jesen će biti najteži dio godine”

“Poslovna godina se pokazuje puno izazovnijom nego što smo mislili jesenas”, kazala je Dalić.

“Svi nekako vjerujemo, a to pokazuju i poslovni pokazatelji, da će jesen biti najteži dio godine jer je to trenutak kad će se rast cijena izazvan ratom u Ukrajini, rast cijena energenata, kontjenera, to će se u punom volumenu i snazi vidjeti i očitovati na jesen”, istaknula je.

Govoreći o potrošačima, navodi da su i oni postali svjesniji da su životne okolnosti sve teže.

“Razumijemo da visoka inflacija maloprodajnih cijena narušava i realnu kupovnu moć. Ljudi su ove godine postali i svjesniji i vide i na osobnom primjeru da ekonomska situacija, da životne okolnosti postaju sve teže”, navodi.

Ističe da nastoje upravljati poslovanjem tako da sve ove silnice budu uravnotežene.

“To znači da smo nažalost morali povećati i maloprodajne cijene naših proizvoda. Intenzivno radimo na unutarnjem smanjivanju troškova i povećanju vlastite kontrole nad poljoprivrednim sirovinama”, rekla je Dalić.

“Mijenja se način života na koji smo navikli”

Dodaje da su rat i pandemija pokazali da se nije moguće sa sigurnošću oslanjati na globalne tokova roba. Osvrnula se i na poskupljenja.

“Ne postoji prehrambeni proizvod kojemu se troškovi proizvodnje i sirovine nisu povećali, između 30 i 180% što se tiče sirovina, ambalaže, limenki, a onda na sve to dolaze i energenti”, istaknula je.

Dodaje da Vlada mora najviše računa voditi o najosjetljivijima i najugroženijima.

“Treba biti svjestan da se nije moguće zaštiti od ovih efekata rata u Ukrajini zbog njihove snage i dubine, a to znači da će nama kompanijama patiti profitabilnost. Nalazimo se u vremenu kada se očigledno mijenja svijet i način života na koji smo navikli”, rekla je predsjednica Uprave Podravke.

Uvođenje eura

Hrvatska je i službeno primljena u eurozonu, a od 1. siječnja dolazi do promjene valute pri čemu će euro zamijeniti kunu. Dalić je komentirala i hoće li uvođenje eura utjecati na rast cijena.

“Sigurno je da promjena valute otvara neki prostor, ali Vlada nudi neke mehanizme kojima će to kontrolirati. Mislim da će na rast cijena u narednim mjesecima puno veći efekt imati ove prethodne teme”, kazala je Dalić i dodala:

“Jasno je da će se to ljudima miješati i da će možda jedan dio tog rasta pripisivati euru za koji euro nije kriv. Ovo nije baš najpovoljniji tajming jer je cijeli ekonomski prostor uzburkan. No, nije euro taj niti promjena valute ta koja donosi značajan rast cijena.”

S druge strane, istaknula je da se kod dijela građana može javiti osjećaj da je došlo do pada kupovne moći. Komentirala je i kakav će biti psihološki efekt na građane kada dođe do konverzije plaća iz kuna u eure.

“Ono što će nastupiti uvođenjem eura može biti povezano s konverzijom dohodaka. Tisuće kuna će se konvertirati u stotine eura i tu je jedan individualan osjećaj koji može nastati, da je došlo do realnog pada kupovne moći do kojeg možda nije došlo. To su neki psihološki odnosi prema visokim brojevima”, objasnila je.

Govoreći o recesiji, navodi da svi pokazatelji sugeriraju da je recesija moguća.

“Bilo bi ekonomsko pozitivno iznenađenje da se nakon ovakvog rasta cijena energenata, mogućih nestašica, rasta cijena sirovina, najavljuje se i rast kamatnih stopa, da takav rast troškova ne izazove usporavanje ekonomskih aktivnosti i investiciju”, rekla je Dalić.

“Novom ministru treba zaželiti sreću”

Što se tiče odlaska ministra financija Zdravka Marića, navodi da se on očito o tome dogovorio s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, a osvrnula se i na kandidata za novog ministra Marka Primorca.

“Potrebno mu je zaželiti sreću i uspjeh u poslu kojim će se baviti. Sigurno nije lagan trenutak u kojem dolazi, mnogo je izazova pred njima, ali mislim da mu treba zaželiti svako dobro”, poručila je Dalić.

