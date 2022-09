Croatia Airlines u zimskom redu letenja ima više letova i međunarodnih linija

Podijeli:







Izvor: N1(screenshot)

Nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines u ponedjeljak je najavio da će u zimskom redu letenja od 30. listopada 2022. do 25. ožujka 2023. uvesti nekoliko novih međunarodnih linija te ukupno ponuditi 28 posto više letova i sjedala u odnosu na prošlogodišnje zimsko razdoblje.

Hrvatsku će Croatia Airlines u predstojećem zimskom razdoblju (kraj listopada 2022 do kraja ožujka 2023.) povezivati s 13 međunarodnih odredišta, na 19 međunarodnih linija.

Planira pritom obaviti više od 8.500 redovitih letova i ponuditi oko 869.000 sjedala, što je 28 posto više i letova i sjedala u odnosu na zimski red letenja 2021./2022..

Otkrivajući novosti za zimsku sezonu ističu da su to izravni letovi Split-Zürich i Pula-Zürich, dva puta tjedno od kraja listopada do sredine siječnja 2023., do kada se produžavaju i letovi na redovitoj liniji Rijeka-München i to tri puta tjedno, zbog povećane potražnje.

Do kraja siječnja 2023. produljuje se i letenje na redovitoj liniji Zagreb-Dublin dva puta tjedno, a nastavlja se i linija Osijek-München, također dva puta tjedno.

“Tijekom zimskog razdoblja zrakoplovi Croatia Airlinesa izravno će povezivati zagrebačku zračnu luku Zagreb s ukupno 13 međunarodnih odredišta – Amsterdam, Beč, Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Kopenhagen, London Heathrow, München, Pariz, Rim (via Split), Sarajevo, Skopje i Zürich, dok su iz zračne luke Split planirani letovi u četiri međunarodna odredišta: München, Frankfurt, Rim i Zürich”, zaokružuju iz te nacionalne kompanije.

Kada je riječ o domaćim letovima, najavljuju nastavak zračne povezanosti hrvatskih gradova i regija letovima u domaćem redovitom prometu povezujući zimi pet hrvatskih zračnih luka – Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar i Pulu.

“Mreža međunarodnih i domaćih letova tijekom predstojeće zimske sezone prilagođena je potražnji za uslugom zračnog prijevoza, što se u kompaniji kontinuirano prati, a planirani red letenja podložan je promjenama, ovisno o razvoju epidemiološke i sigurnosne situacije u Hrvatskoj i svijetu”, kažu u domaćem avio-prijevozniku.

