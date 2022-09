Cijene nastavljaju rasti: Maslac bi mogao koštati čak četiri eura

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Trenutna energetska kriza ne pogađa samo kućanstva s plinom. Rastu i cijene u supermarketima i mogle bi nastaviti rasti, pišu njemački mediji.

Visoka inflacija diže cijene. Samo u proteklih sedam mjeseci u supermarketima i diskonterima u Njemačkoj poskupjelo je više od 800 proizvoda. Više od trećine asortimana poskupjelo je u nekoliko faza u vrlo kratkom vremenu. A najesen bi moglo biti još gore. Do sada su opskrbljivači energijom prenijeli samo djelić povećanih cijena na tvrtke.

“To će se vjerojatno promijeniti u nadolazećim mjesecima i dovesti do dvoznamenkastih stopa inflacije”, kaže čelnik Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) za njemačke medije. Prema trenutnoj anketi Instituta, njemačke tvrtke žele dodatno povećati svoje cijene. “Nažalost, nema naznaka da se val inflacije bliži kraju”, naglašava čelnik Ifo-a za gospodarske aktivnosti.

Trenutna proizvođačka cijena mlijeka mogla bi sljedećih tjedana postati glavni pokretač za rast cijena u supermarketima. Mljekari su u rujnu na tržnicama litru mlijeka plaćali više od 60 centi. U lipnju je cijena mlijeka bila deset centi niža.

Trenutačno kretanje cijena znači da će mlijeko vjerojatno poskupjeti najesen. To bi se moglo dogoditi u sljedećih nekoliko dana i tjedana, najprije u Aldiju, a potom i u svim drugim trgovačkim lancima, prognoziraju njemački mediji.

Skuplje mlijeko znači i više cijene jogurta i maslaca

Ako poskupi mlijeko, poskupjet će maslac, jogurt, sir i ostali mliječni proizvodi. Potrošači sada već moraju izdvojiti više od 3,49 eura za maslac poznate marke. Kerrygoldov maslac dostigao je vrhunac od 3,59 eura u supermarketima početkom ovog mjeseca.

Iako je cijena maslaca nedavno pala, iskustvo je pokazalo da zimi raste potražnja, što dovodi do rasta cijena. Za to su krivi kolačići i božićne poslastice. Stručnjaci vjeruju da će cijena maslaca lako doći do granice od 3,60 eura. Malo je vjerojatno da će maslac probiti granicu od 4 eura.

Već postoje prvi pokazatelji da mliječni proizvodi poskupljuju. Prije nekoliko dana poskupjeli su jogurti. Potrošači sada moraju platiti 30 posto više proizvode poznatih i manje poznatih proizvođača. Cijena jogurta je u njemačkim trgovinama porasla za oko 20 centi, prenosi Fenix Magazin.

