Čelnik OMV-a: Austrija ne može jednostavno odustati od ruskog plina

Podijeli:







Izvor: Photo by Martin Adams on Unsplash

Odustajanje od ruskog plina već ove godine nemoguće je osim ako nismo spremni živjeti s golemim posljedicama, rekao je u petak čelnik austrijske energetske tvrtke OMV Alfred Stern, komentirajući za Die Presse pozive na embargo na plin iz Rusije kako se njegovom kupnjom ne bi financirala invazija na Ukrajinu.

vezana vijest Europa može i dalje plaćati ruski plin u eurima, a ne u rubljima

“Odustajanje od ruskog plina nemoguće je osim ako nismo spremni živjeti s ogromnim posljedicama. Neke zemlje bi to mogle učiniti, ali Austriju to ne može provesti ove godine. U teškoj smo poziciji, u kojoj ne možemo jednostavno odustati od ruskog plina. Kao zemlja bez izlaza na more, nemamo pristup ukapljenom prirodnom plinu. Svaka diversifikacija značila bi više ulaganja u skupu infrastrukturu kako bi se dobio pristup skupljem plinu”, rekao je Stern.

Postupno ukidanje ruskog plina ima svoju cijenu. To nam mora biti jasno”, dodao je.

Na pitanje kako će OMV plaćati ruski plin nakon što je predsjednik Vladimir Putin u četvrtak odredio da se isporuke ruskog plina u inozemstvo od petka moraju plaćati u rubljima, odgovorio je da OMV nema ugovor s ruskom vladom, već s Gazpromom.

“Čekamo informacije od Gazproma. Trenutno je naš ugovor u eurima i nema drugim osnova za plaćanje”, rekao je Stern.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.