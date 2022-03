Čačić o poskupljenju struje: Država treba stati i ograničiti, HEP je njezin

Podijeli:







Radimir Čačić, bivši ministar gospodarstva, u Dnevniku N1 televizije je komentirao poskupljenja koja se očekuju s početkom travnja.

Premijer Andrej Plenković i ministar Tomislav Ćorić uvjeravaju da LNG terminal ima dovoljno kapaciteta za naše potrebe.

“Nema razloga govoriti nešto što u suštini nije istina – da kapacitet terminala pokriva naše potrebe. To nije istina jer u tom terminalu imamo toliko koliko imamo naših rezervacija, 500 milijuna kubika, a naše potrebe su oko 2,6 milijarde”, rekao je Čačić i dodao:

“Nije istina ni kada velimo da imamo našeg plina 30-40 posto jer to nije naš plin, to je INA-in plin, dakle – MOL. To nije naš plin. Nakon što kompanija plati koncesiju, to je njihov plin. Oni određuju cjene i kuda će ga slati.”

Osvrnuo se i na poskupljenja plina i struje od 1. travnja i na to kako je Vlada reagirala na najavljena poskupljenja.

“Na plinu i nafti rješenja su više-manje kozmetička i možemo moliti Boga da se tržište smiri jer ono je primarno politički eksplodiralo. Što se tiče struje, na struji imamo gotovo sve elemente u našim rukama. Država nema nijednog razloga da danas ne pošalje poruku – svi oni koji nisu građani mogu biti sigurni da poskupljenje neće prijeći dva puta cijene koje su bile prošle godine”, kazao je Čačić i dodao:

“Sad svjedočimo da su poskupljenja 3, 4, 5 do 8 puta veća nego prošle godine – potpuno rasulo na tržištu. Džrava tu treba stati, HEP je njezin, treba narediti koji je graničnik.”

