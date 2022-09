Butković: U lučku infrastrukturu ulažemo nikad veća sredstva

Podijeli:







Izvor: N1 / Božidar Lončar/Ilustracija

U lučku infrastrukturu duž cijele obale nikad se nije više ulagalo, a ta ulaganja bit će konstanta u sljedećih deset godina, ustvrdio je u utorak u Zadru na konferenciji Razvoj elitnog nautičkog turizma u Zadarskoj županiji potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

“Ulaže se mnogo, možda jesu manji projekti, ali oni mijenjaju vizuru manjih otočnih mjesta, obnavljaju se lukobrani, plaže. Sve to stvara pretpostavke za kvalitetniji život, ali i za kvalitetan turizam. Mi smo zemlja koja živi od mora i zato u lučku infrastrukturu ulažemo nikad veća sredstva. To je snažan poticaj razvoju, a to najbolje zna i naš nacionalni lanac marina ACI, koji upravlja sa 22 marine od Umaga do Dubrovnika”, rekao je Butković.

Najavio je gradnju 23. marine – u Porto Barošu u Rijeci, dodavši da je samo prošle godine ACI u svoje marine uložio gotovo 44 milijuna kuna.

Osvrnuo se i na ulaganja u Zadarskoj županiji, istaknuvši nedavno otvorenu trajektnu luku u Tkonu na otoku Pašmanu, najveću pojedinačnu investiciju u lučku infrastrukturu na zadarskome području. Podsjetio je i na ulaganja koja su, osim u županijske, usmjerena i u luke od državnog značaja, naglasivši kako su luke vrata u svijet, pokretač gospodarskog razvoja i važan oslonac prometnoj povezanosti.

“Upravo ta kontinuirana ulaganja u infrastrukturu, ali i u cjelokupnu ponudu, uz razvedenu obalu koju Hrvatska ima, daju ove izvrsne rezultate i postavljaju nautiku na poziciju jednog od vodećih sektora u cjelokupnim turističkim rezultatima”, ustvrdio je Butković te poručio da će ulaganja u infrastrukturu luka u sljedećih deset godina biti konstanta.

Nautički turizam perjanica cijelog turizma

U ime Zadarske županije sudionike konferencije pozdravio je župan Božidar Longin istaknuvši kako je upravo nautički turizam perjanica cijelog turizma, jer s nautičarima počinje i završava turistička sezona.

“Uz razvedenu obalu koju Hrvatska ima, važno je ulagati i u usluge koje stranim nautičarima, našim gostima, pružaju lučke kapetanije i ispostave. Sve više nautičara koristi mogućnost prijave i plaćanja naknada putem usluge e-Nautika. Tu se bilježi porast u odnosu na proteklu godinu za više od 65 posto. Porast se bilježi i u broju plovila, pa je u našem akvatoriju boravilo više od 53.000 stranih jahti i brodova, što je 5,7 posto više nego 2021.”, rekao je Longin.

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić podsjetio je da je Zadar prijestolnica hrvatskoga pomorstva, perjanica hrvatskog turizma i zato pravo mjesto za organizaciju ovakve konferencije.

“Visoku kvalitetu nautičkog turizma zadarsko je područje počelo razvijati prije gotovo 50 godina i upravo je tu stvoren prvi elitni nautički proizvod na Jadranu”, istaknuo je Dukić.

Konferenciju Razvoj elitnog nautičkog turizma u Zadarskoj županiji organizirali su ACI i Zadarski list, uz pokroviteljstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U panel-raspravi nakon uvodnog dijela sudjelovali su Josip Bilaver, državni tajnik za more i EU fondove u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Kristijan Pavić, predsjednik Uprave ACI d.d., Mihaela Kadija, direktorica Turističke zajednice Zadarske županije, te direktor Zračne luke Zadar Josip Klišmanić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.