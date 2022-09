Bujas: Vladine vatrogasne mjere dobar početak za veće plaće, ali nisu rješenje

Podijeli:







Predsjednik Udruge Glas Hrvoje Bujas za N1 Studio uživo ocijenio je mjeru povećanja neoporezivih dodataka na plaće kao dobar početak, ali ističe da to nije rješenje.

“Većina poduzetnika će iskoristiti ove mjere, to će biti jedan od modaliteta kako zaposlenicima podići primanja kada već nije došlo do onog što smo mi tražili, a to je smanjivanje poreza na dohodak na 10 posto, smanjivanje doprinosa također na 10 posto. Na taj način bi se zasigurno odmah na plaći naših zaposlenika vidjelo nešto. To jesu dobre startne, vatrogasne mjere, ali to nisu reforme koje mi tražimo”, kazao je Bujas.

Kazao je i da nisu fokusirani na to hoće li javni sektor iskoristiti više ove mjere od privatnog.

“Problem je što imamo glomazan javni sektor, i to ovaj birokratski dio. Ne naši vatrogasci, policajci, medicinske sestre i doktori, već ova spora, troma i neefikasna birokracija koja se mora smanjiti za 50-ak posto”, poručio je.

