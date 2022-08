Šef zagrebačke plinare: Imat ćemo problem ako 50.000 kućanstava prijeđe kod nas

Podijeli:







Izvor: Antonio Jakus/PIXSELL/ilustracija

Zbog enormnog rasta dobavnih cijena plina domaći opskrbljivači imaju sve više problema. Najveći izazov čeka najvećeg, Gradsku plinaru Zagreb Opskrba, jer po sili zakona mora preuzeti sva kućanstva na čijem su području u javnoj usluzi.

Prema nekim procjenama migrirat će im više desetaka tisuća potrošača. Mogu li ih sve opskrbiti za HRT je govorio direktor Gradske plinare Zagreb – Opskrba Jeronim Tomas.

Čak 60% hrvatskog tržišta opskrbe plinom drži upravo Gradska plinara Zagreb Opskrba – kućanstva, gospodarstvo, javne ustanove, mnogi se oslanjaju na njih. Na pitanje može li GPZ Opskrba svojim korisnicima jamčiti da će pod korektnim uvjetima ove godine apsolutno imati plina direktor Jeronim Tomas u središnjem je Dnevniku HTV-a rekao kako GPZ Opskrba ima osigurane dostatne količine plina i za kućanstva i za gospodarstvo i za javne ustanove.

“Količine plina su ugovorene. Dakle, to je sigurno. Što se tiče javne usluge, cijene su garantirane, te se cijene neće mijenjati do 1. travnja iduće godine, kada će se regulirati nove cijene”, rekao je Tomas.

Oko 10.000 novih zahtjeva

Zbog stanja na tržištu dio tržišnih opskrbljivača je otkazao usluge svojim korisnicima, neslužbeno se čak spominje brojka od 50.000 kućanstava koji bi se sada trebali osloniti na GPZ. Na pitanje koliko je zahtjeva dobila GPZ Opskrba Tomas je rekao kako u ovom trenutku imaju oko 10.000 zahtjeva.

“Teško je reći u ovom trenutku koliko će ukupno zahtjeva biti, no sigurno se radi o velikom broju koji će trebati riješiti”, dodao je.

Gradonačelnik Tomašević je jučer rekao da GPZ Opskrba ima oko 10% plina manevarskog prostora. Upitan koliko onda realno u ovom trenutku može GPZ Opskrba kućanstava primiti kao nove korisnike direktor je rekao kako je to sada teško reći.

“Treba vidjeti koje su to količine. Dio kućanstava možemo primiti, a ako govorimo o 50.000 kućanstava, to je sigurno problem, to ćemo na neki način morati riješiti. Mi smo u ovom trenutku u razgovorima s ministarstvom i s regulatorom oko rješavanja tog problema. Oni nam moraju tu pomoći, to sami ne možemo. Mogu pomoći kroz promjenu regulative, odnosno kroz mjere koje će Vlada donijeti, vjerujem u narednim danima”, istaknuo je Tomas.

Upitan znači li to onda da bi se cijena plina ipak mogla mijenjati i za kućanstva rekao je kako se cijena plina za kućanstva neće mijenjati.

“Cijena plina ostaje regulirana, za postojeću kategoriju ostaje ista, to se neće mijenjati. Nikome neće biti obustavljena isporuka, ima dovoljno količina, a za nove korisnike će biti ista, ta, regulirana cijena”, naveo je.

Na pitanje u kojem roku će građanima odgovoriti na njihove zahtjeve za prijelaz objasnio je zakonske rokove. “Prema zakonu mi moramo odgovoriti u roku od 5 dana, a onda imamo rok od 15 dana nakon toga da ih prebacimo na novog opskrbljivača”, rekao je Tomas.

Također na pitanje trebaju li ljudi brinuti, hoće li ih prihvatiti GPZ Opskrba rekao je da ljudi ne trebaju brinuti te kako će zahtjevi biti riješeni.

“Imamo rok do 30. rujna da se to pitanje riješi i ja bih rekao da će to biti sigurno riješeno, samo što tu nije odgovorna samo GPZ Opskrba nego i regulator, a isto tako i Vlada, kroz paket nekakvih mjera koje će se donijeti, odnosno kroz promjenu regulative koja će anticipirati ove nagle promjene koje se događaju na tržištu”, naglasio je za HRT.

Upitan trebaju li bolnice, vrtići i škole strahovati za svoje račune ove zime Tomas je odgovorio: Apsolutno ne.

GPZ Opskrba uputila je poduzetnicima zahtjev da prihvate prijedlog da im se cijena mijenja svakog mjeseca, ovisno o cijeni na tržištu. Poduzetnici kažu kako im to nije prihvatljivo, rok za odgovor je jako kratak, do 1. rujna.

