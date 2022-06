Boris Lalovac: Premijeru bih dao veću plaću

Podijeli:







Izvor: N1

Bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao inflaciju i što se može učiniti da padne životni standard.

SDP-ov Boris Lalovac osvrnuo se prvo na vijest da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo premijera Andreja Plenkovića zbog nesklada u imovinskoj kartici radi čega mu je izrečena kazna u iznosu od tri tisuće kuna.

“Mislim da je premijer imao ozbiljnijih stvari kojima se bavi, od ovih 3.000 kn. Kad vidite tuđe neke plaće, mislim da je nerealan sustava plaća. Premijer stvarno obavlja težak posao, dao bih premijeru veću plaću. Nažalost treba biti realan – to je takav posao, a mi sve svodimo na razinu 15 do 16 tisuća kuna. Koliko god to izgledalo građanima puno, kad pogledate druge plaće, HNB, neke agencije, koliko su više, a ne može se usporediti odgovornost”, rekao je Lalovac.

“Ovo nije tržište, ovo je ludilo”

Govoreći o najavljenom rastu cijena goriva u utorak istaknuo je da je Vlada uredbu donijela na mjesec dana:

VEZANA VIJEST Iz Vlade se oglasili o kazni Povjerenstva za premijera Plenkovića

“Ako je to tako, ispada da se neće ništa dirati. Donijeli su da se svakih 14 dana mijenja cijena, to je ovaj tjedan, ali da se mjesec dana neće mijenjati. Prema toj uredbi neće intervenirati ovaj tjedan. Ostalo je neko smanenje trošarina na dizel i minimalna trošarina na benzin. Što još Vlada može učiniti? Situacija je kao kod covida, da bez obzira na standarde, trošarine se suspendiraju na određeno vrijeme dok traje kriza. SDP je predložio i što se tiče obračuna PDV-a na trošarine i minimalne trošarine da se suspendiraju jer ovo nije tržište. Ovo je ludilo.”

Napominje da se može ući u “sivu zonu” kao u vrijeme pandemijske krize: “Ako će Vlada gledati zakone, neće moći ništa učiniti. To se može s izvanrednim mjerama kao u covidu. Ako se pokaže da se inflacija ubrzava, a to se može dogoditi, Vlada se može odlučiti na suspenziju direktiva. To je rizično područje, to radi Mađarska, ali ovo su vremena kad morate donositi i takve odluke da se ne prouzroči još veća šteta.”

Zarada države ljeti vs. zarada države zimi

Otkrio je da je ljeto najvažnije razdoblje za punjenje državne blagajne te usporedio zarade ljeti i zimi:

VEZANA VIJEST VIDEO Toni Milun objasnio što je inflacija i kako utječe na našu kupovnu moć

“Bitno je kako reagira tržište, bitno je smiriti tržište. Ljeto je vrhunac potrošnje u Hrvatskoj. Trošarina se tijekom ljeta prikupi oko milijardu kuna, a tijekom zime oko 400 milijuna, to je dvostruko. Od PDV-a se prikupi oko 7 do 8 milijardi, a tijekom zime 4 do 5 milijardi. Budući da tek ulazimo u vrhunac potrošnje, bojim se pritiska na cijene jer dolazi i preko 20-ak milijuna turista. Treba napraviti i opskrbu tolikog broja turista, bojimo se da inflacija ne ode nekontrolirano iznad 15 posto, to bi onda bio već veliki problem za Vladu, kako je suzbiti najesen. Vidjet ćete, to će biti ludnica ovog ljeta, cijene voća i povrća.”

Lalovac ponavlja da nema odgađanja i da plaće moraju rasti: “Sad više nema odgađanja, neoporezivi dio dohotka treba dići na 5.000 kn. Nema drugog mehanizma borbe protiv inflacije, da ne padne standard, nego dizanje plaća. Moraju rasti na razini 500 do 700 kuna da se anulira ovaj dio dohotka. Bojim se da Vlada čeka s tom mjerom 2023.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.