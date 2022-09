Boklag: Kroz žiriranje Emmyja nadamo se da ćemo pokazati svoj sadržaj svijetu

Podijeli:







U Dubrovniku je u srijedu održano polufinalno ocjenjivanje u kategoriji Telenovela za 50. Međunarodnu nagradu Emmy®. Domaćini ovog značajnog procesa koji će odrediti nominirane za ovu prestižnu nagradu, United Media i Nova TV, okupili su na jednom mjestu vrhunske svjetske i regionalne profesionalce koji su svojom ekspertizom doprinijeli u odabiru najboljih u kategoriji Telenovela.

Victoriya Boklag, glavna izvršna direktorica i potpredsjednica marketinga i medija United Grupe te članica Akademije televizijske umjetnosti i znanosti govorila je o tome.

Budući da ste izvršna direktorica vodeće telekomunikacijske i medijske kompanije u ovom dijelu svijeta i članica Akademije televizijskih umjetnosti i znanosti, zašto je značajno biti domaćin međunarodnog natjecanja Emmy prvi put u regiji?

Dobro pitanje. Kada sam dobila poziv da postanem članica Akademije, a mislim da je to bilo prošle godine, razgovarala sam s ljudima iz njihovog tima i shvatila sam da Akademiji u našoj regiji Jugoistočne Europe, nedostaje mreža profesionalaca. S obzirom na to da United Grupa i United Media posluju u osam zemalja Jugoistočne Europe i imaju velike medijske kuće u skoro svim ovim zemljama, suradnjom s nama dobili su mogućnost povezati se s brojnim profesionalcima u ovoj području, a ja samo mogu pohvaliti naš tim za odličan posao.

Mediji su vrlo važan dio poslovanja United Grupe, a partnerstvo s mrežom najvećih medijskih profesionalaca u svijetu, kao i time što smo domaćin ovakvog događaja, za nas će, vjerujem, roditi neke nove ideje, prilike za suradnju, mogućnosti za koprodukcije. Uz to, želimo pokazati cijelom svijetu naš sadržaj s kojim se želimo natjecati.

United grupa je i u telekomunikacijskoj i u medijskoj industriji. Zašto? Kako vidite da su te industrije međusobno povezane?

Ako pogledate svijet prije 20-30 godina telekomunikacije i mediji nisu bili toliko povezani. Trebale su nam antene za gledanje televizije, čitali smo tiskane novine i slušali radio. Ali sada su telekomunikacije i mediji zapravo vrlo povezani. Operateri su danas najveći pružatelji medijskih usluga. To više nije satelit, nisu antene, to je internet. Mi kao Grupa puno investiramo u mrežu, kao što to čine i svi telekomunikacijski operateri u svijetu. Ulažemo u fiksne mreže, gradimo svoju optičku infrastrukturu u Hrvatskoj. U Grčkoj smo nedavno najavili investiciju od 2 milijarde eura. Također, gradimo optičku mrežu i u Bugarskoj. A zašto? Jer gledanje video sadržaja preko interneta raste eksponencijalno i zato vjerujemo da je to pravi smjer, uključujući naravno ulaganja u mobilnu mrežu i 5G. Kako nismo isključivo pružatelji internetski servisa, važno nam je da povezujemo vlastite sadržaje i tehnologiju. Smatramo da su telekomunikacije i mediji zajedno, vrlo važni za United Grupu.

Spomenuli ste da poslujete na osam tržišta diljem jugoistočne Europe. Koje su lokalne specifičnosti vaših medija u telekomunikacijskim kompanijama?

Pa telekom je u osnovi stroj. Morate izgraditi tvornicu. Strategija United Grupe je uvijek bila izgradnja najsuvremenije mreže, kako fiksne, tako i mobilne, jer se svi mediji, uključujući i sadržaje koje i sami kreiramo, sada konzumiraju putem interneta. Tako da kreiramo planove koji su vrlo usuglašeni, na svim tržištima pružamo jedinstvenu EON platformu koju smo kreirali u okviru United Grupe i koja na svim tržištima radi kao jedinstven stroj. Procedure su iste, IT je isti, tehnologija je ista, a zaista se trudimo pružiti najbolje korisničko iskustvo na svakom tržištu.

S druge strane, mediji su sasvim druga priča. Oni su vrlo lokalni, pa zato korisnici u Grčkoj ili Bugarskoj ne gledaju isti sadržaj i nemaju iste interese kao oni u Srbiji, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini. Zato su naši biznisi komplementarni. Telekomi su vrlo slični i ujednačeni, a mediji su vrlo lokalni.

