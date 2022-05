Batistić: United Grupa u dvije godine uložila oko 450 milijuna eura u Hrvatskoj

Podijeli:







Izvor: United Grupa

Jedan od najuspješnijih hrvatskih menadžera u telekom svijetu zadnje četiri godine živi u Milanu, odakle trasira tehnološki razvoj United Grupe. Uloga Željka Batistića, potpredsjednika za tehnologiju United Grupe, do lani je na hrvatskom tržištu bila manje vidljiva. No, otkako je Grupa u Hrvatskoj krenula s razvojem Telemacha to se promijenilo. Batistić razmišlja o tome da se kroz koju godinu vrati u Hrvatsku.

Telemach je u rekordnom roku, prema neovisnom istraživanju, proglašen najbržom mobilnom mrežom u Hrvatskoj. Može li Telemach Hrvatska to ponoviti?

“Lani smo najavili velike investicije, od 250 milijuna eura, u mobilne i fiksne mreže Telemacha u Hrvatskoj. Ooklina nagrada za najbržu 5G mrežu u Hrvatskoj jedan je od prvih dokaza realizacije naših obećanja. Naša 5G mreža sad je dostupna u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli, Rijeci, Zadru te u brojnim manjim gradovima. Od početka turističke sezone Telemachov 5G pokrit će cijelu Hrvatsku. Pred nama su daljnje investicije u najnaprednije tehnologije, inovativne pakete mobilnih i fiksnih usluga koje pružaju najveću vrijednost za novac i vrhunsko korisničko iskustvo”, rekao je Batistić u intervjuu za Jutarnji list.

Koliko je United Grupa dosad uložila u Hrvatskoj?

“U zadnje dvije godine oko 450 milijuna eura. To je nešto manje od 3,5 milijardi kuna, što je ekvivalent vrijednosti Pelješkog mosta. Uz 5G, izgradili smo vlastitu nacionalnu optičku mrežu koja spaja većinu gradova u Hrvatskoj i počeli graditi optičku mrežu do korisnika, takozvani FTTH. Ta mreža sad pokriva 100.000 kućanstava u Hrvatskoj najbržim fiksnim internetom. To je prva 10G fiksna mreža u Hrvatskoj.”

Zašto vam je – a niste jedini, i drugi operateri se natječu za istu titulu – važno imati najbržu mrežu?

“Cilj našeg kontinuiranog, ubrzanog razvoja je učvrstiti poziciju tehnološkog lidera te korisnicima nastaviti nuditi atraktivne usluge u skladu s onime što uistinu trebaju. Jednostavnost i transparentnost naše su ključne vrijednosti, a to prepoznaju i naši korisnici, čiji broj iz dana u dan raste, zbog čega smo na dobrom putu da zauzmemo drugo mjesto po veličini operatera u Hrvatskoj.”

To zvuči kao da planirate preteći A1 Hrvatsku u idućih godinu dana. Je li vam to stvarno plan?

“Treba biti realan. Tek smo od lani na tržištu pod brendom Telemach Hrvatska. Podsjećam da smo ove godine krenuli u integraciju Optima telekoma. Potrebno je vrijeme, ali to je ostvarivo. Inače, treba prepoznati rezultate koje imamo već sada. Telemach je u Hrvatskoj s Optimom oko 60 posto prihoda svog prvog idućeg konkurenta, a planiramo nastaviti. Već sad rastemo brže od tržišta.”

Postoji bojazan na tržištu da će operateri rasti na jedrima inflacije, odnosno kroz dizanje cijena. Planira li to Telemach?

“Želimo rasti primarno kroz ponudu najboljih proizvoda, uz najbolju cijenu za korisnike. Cilj nam je da korisnik dobije jednostavne i konkurentne proizvode, ali i nešto novo i više.”

Svi najavljuju velike prednosti 5G mreža za hrvatsko gospodarstvo, ali kada se one mogu očekivati budući da je 5G mobitela relativno malo, korisnika isto, a ta se tehnologija još razvija?

“Ove godine očekuje se da će prodaja 5G mobitela nadmašiti prodaju svih ostalih generacija mobitela, a već iduće godine 70 posto prodanih mobitela bit će 5G. Zbog toga se za svega pet godina očekuje da će polovica svih pretplatnika biti na 5G-u. Paralelno, operateri to dodatno ubrzavaju svojom ponudom. Telemach svim pretplatnicima nudi pristup 5G-u. Nije upitno da se dolaskom 5G-a značajno povećava konkurentnost jer se posao instantno može obavljati od bilo kuda i to smanjuje troškove poslovanja, emisiju CO2, a s druge strane povećava kvalitetu života. Tu je i ono osobno iskustvo jer 5G nudi značajno veću kvalitetu usluga.”

Ali 5G mreže troše više struje od prethodnih generacija. Kako planirate smanjiti taj ugljični otisak?

“United Grupa je strateški ušla u proizvodnju zelene energije. Plan nam je u iduće dvije godine postati potpuno ugljično neutralna kompanija. Usporedbe radi, cijeli svijet to planira do 2050. godine. Uložit ćemo 100 milijuna eura u vjetroelektrane, solarne i druge održive izvore energije. Tako ćemo moći računati na kontinuitet cijena energije, što je važno za kontrolu troškova i garanciju da korisnicima možemo nuditi najbolje proizvode po najboljim cijenama.”

U Hrvatskoj imate TV kuće, sad telekom operatera, ali još ne i svoj ICT. Hoćete li kupovati ICT ili United Cloud dolazi u Hrvatsku?

“Upravo sam imao sastanak o toj temi. Plan je da do kraja ove ili početkom iduće godine u Hrvatskoj otvorimo podružnicu United Clouda. Standardni poslovni odnosi s tvrtkama koje rade ICT danas nisu dovoljni jer se svijet prebrzo mijenja.”

Koliko ljudi planirate zaposliti u United Cloudu u Hrvatskoj?

“Nekoliko desetaka za početak. Bilo je razmišljanja da UC nudi usluge drugim telekom operaterima, medijskim kućama i na tržištu, ali za sada imamo toliko novih ideja i posla za tvrtke unutar grupacije da je to malo izvjesno. Naši telekomi s United Cloudom postižu velike sinergije, uzimajući u obzir brzinu širenja grupacije. U zadnje dvije godine Grupa se više nego udvostručila, a budući da nam unutar Grupe 60 posto prihoda dolazi iz novih tržišta, Grčke i Bugarske, UC je trenutačno dosta fokusiran na ta tržišta.”

Znači li to da nećete kupovati druge ICT tvrtke u Hrvatskoj?

“Kontinuirano pratimo prilike za kupovinu nekih od hrvatskih ICT kompanija, ali hoće li se i kada to realizirati, u ovom trenutku je teško reći. Iako to zovemo ICT, prodaja telekom i IT usluga za velike kompanije i javnu upravu su bitno različite. U Hrvatskoj ne planiramo raditi velike IT poslove za državu, ali automatizaciju IT-ja u cloudu, posebno za male i srednje biznise, da. Možda i najveća prilika na hrvatskom tržištu su RRF fondovi EU, kojima je jedan od glavnih namjena financirati sveobuhvatnu digitalnu transformaciju. To su novci EU za jačanje konkurentnosti Hrvatske.”

HT i A1 imaju svoje podatkovne centre. Hoćete li vi svoj u Hrvatskoj graditi ili kupiti?

“Razmatramo obje opcije i čini mi se da je realnije da radimo nešto po svojoj mjeri, ali ostavljam mogućnost da to bude i kroz akviziciju.”

Kakva su vaša očekivanja od novog Zakona o elektroničkim komunikacijama?

“Telemach namjerava, što smo već i pokazali, značajno više investirati u svoju mobilnu mrežu, a zbog 5G-a to će morati i ostali operateri. Riječ je o tehnologiji koja traži nešto gušće postavljanje baznih stanica. U Hrvatskoj je regulativa po tom pitanju puno stroža od preporuka same EU i veliki je problem ishoditi dozvole za izgradnju. Kad bi se taj proces pojednostavio i ubrzao, to bi bilo dobro za cijelo tržište.

Drugi problem je regulacija cijele infrastrukture koja služi za razvoj brzog interneta. To nije samo DTK, već i kanalice u zgradama. One su građene po raznim modelima i predstavljaju dio zajedničkog prostora zgrada. Treba ih prepoznati kao dio infrastrukture i regulirati njihovo korištenje”, rekao je Batistić za Jutarnji list.

